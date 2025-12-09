Osmanlı mutfağının enfes tatlısı: Keşkül tarifi

Keşkül, adını bir dönem tekkelerde ve imarethanelerde kullanılan özel kaplardan almış, zamanla saray mutfağına kadar taşınmış bir tatlı. Süt, badem ve nişastanın dengeli uyumu, bu tatlıyı klasik muhallebiden ayıran temel unsur olarak öne çıkar. Ferahlatıcı aromasıyla özellikle yaz aylarında tercih edilen keşkül, bugünün mutfağında da pratik şekilde hazırlanabiliyor. İşte evde tam kıvamında yapılabilecek keşkül tarifi…

KEŞKÜL TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı un

1 çay bardağı ince çekilmiş çiğ badem

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için: file badem, Antep fıstığı veya hindistancevizi

Yapılışı