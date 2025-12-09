Osmanlı mutfağının enfes tatlısı: Keşkül tarifi

Keşkül, adını bir dönem tekkelerde ve imarethanelerde kullanılan özel kaplardan almış, zamanla saray mutfağına kadar taşınmış bir tatlı. Süt, badem ve nişastanın dengeli uyumu, bu tatlıyı klasik muhallebiden ayıran temel unsur olarak öne çıkar. Ferahlatıcı aromasıyla özellikle yaz aylarında tercih edilen keşkül, bugünün mutfağında da pratik şekilde hazırlanabiliyor. İşte evde tam kıvamında yapılabilecek keşkül tarifi…
KEŞKÜL TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 yemek kaşığı un
- 1 çay bardağı ince çekilmiş çiğ badem
- 1 paket vanilin
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Üzeri için: file badem, Antep fıstığı veya hindistancevizi
Yapılışı
- Süt, şeker, nişasta ve unu tencereye alın, çırpma teliyle pürüz kalmayacak şekilde karıştırın.
- Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
- Karışım kaynamaya yakınken çekilmiş bademi ekleyin ve birkaç dakika daha karıştırmaya devam edin.
- Ocaktan almaya yakın vanilin ve tereyağını ekleyin, tamamen karışmasını sağlayın.
- Keşkülü kaselere paylaştırın.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirin.
- Servis öncesi üzerine file badem, Antep fıstığı ya da hindistancevizi serpin.