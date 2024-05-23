Gökçeada'nın damak çatlatan pratik lezzeti: Efi badem kurabiyesi tarifi...

Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:34

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:34

Gökçeada'nın meşhur lezzeti Madam Efi'nin un kurabiyesinin ünü, adanın sınırlarını aşıyor. Bu özel kurabiyenin en önemli püf noktası, bademlerin irili ufaklı kıyılarak kullanılması ve unun önceden kavrulup soğutulmasıdır. Kavrulmuş un sayesinde kurabiyeler kıyır kıyır olur ve enfes bir aroma kazanır. Efi badem kurabiyesi, bu benzersiz hazırlık aşamalarıyla unutulmaz bir lezzet sunar. Peki, unutulmaya yüz tutmuş bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte Efi badem kurabiyesi tarifi...

EFİ BADEM KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

Kurabiye için:

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

1 çay bardağı pudra şekeri (100 g)

1 adet yumurta

3 su bardağı un (350-390 g)

1 paket kabartma tozu (10 g)

2/3 su bardağı çiğ badem (80-90 g)

Kurabiyeleri bulamak için:

1 çay bardağı pudra şekeri (100 g)

EFİ BADEM KURABİYESİ YAPILIŞI

Unun tümünü geniş bir tava alın ve 8-10 dakika kadar kısık ateşe karıştırarak kavurun.

Ardından soğuması için kenara alın.

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını 1 çay bardağı pudra şekeri ile karıştırın.

Ardından 1 adet yumurtayı ekleyip tekrar karıştırın.

Kavurup soğuttuğunuz unu azar azar ve eleyerek ekleyin.

Kabartma tozunu da ilave edin.

Spatula veya tahta kaşıkla karıştırarak birleşmesini sağlayın.

Son olarak irili ufaklı doğradığınız bademleri içerisine ekleyin ve bademler kurabiye hamuruna güzelce dağılana dek karıştırın veya elinizle yoğurun.

Kurabiye hamurunuz hazır olduğunda elinizle küçük toplar halinde yuvarlayın.

Ceviz boyutundan biraz küçük olursa fırında daha eşit pişecektir.

Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hafif aralıklı olarak yerleştirin.

Bu şekilde buzdolabında 15 dakika kadar dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika kontrollü olarak pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçene dek dinlendirin.

Ardından kurabiyeleri pudra şekerine bulayın.

Kurabiyeler sıcakken bularsanız şekeri emecektir, soğumasını beklemeye özen gösterin.

Dilediğiniz gibi servis edin.

Kapalı ve hava almayan bir kapta pudra şekerine bulanmış olarak muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun!