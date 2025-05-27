Pakistan'ın renkli lezzet mirası: Zarda tarifi

Güney Asya mutfağında pirinç yalnızca tuzlu yemeklerde değil, tatlılarda da sıkça kullanılır. Pakistan mutfağına ait geleneksel bir düğün tatlısı olan Zarda, safranla renklendirilmiş ve şekerle tatlandırılmış aromatik bir pilavdır. Renkli görünümü ve zengin içeriğiyle hem göze hem damağa hitap eder.

ZARDA TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı basmati pirinç

3/4 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı veya sade yağ (ghee)

4-5 adet kakule

2 adet karanfil

1 çubuk tarçın

Bir tutam safran (ılık suda bekletilmiş)

1 yemek kaşığı doğranmış badem

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı Antep fıstığı

İsteğe bağlı: gıda boyası (renkli versiyonu için)

Yapılışı:

Basmati pirinci yıkayıp, tane tane haşlayın. Süzüp kenara alın. Tereyağında kakule, karanfil ve tarçını birkaç dakika kavurun. Ardından haşlanmış pirinci ekleyin. Şekeri, safranı ve kuruyemişleri ekleyin. İyice karıştırıp kapağını kapatın ve kısık ateşte 10 dakika demlenmeye bırakın. Ilık veya soğuk olarak servis edilir. Üzerine ekstra fıstık ya da gül yaprağı serperek sunabilirsiniz.



