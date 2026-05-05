Tavuğu kurutma derdine son: İçi sulu sulu Sarımsaklı Tereyağlı Tavuk tarifi...

5.05.2026 21:48:00
Dışı nar gibi kızarmış, içi ise suyunu tamamen hapsetmiş, sarımsak ve tereyağının efsanevi aromasıyla harmanlanmış enfes Sarımsaklı Tereyağlı Tavuk tarifi...

Restoranlardaki içi yumuşacık ve sulu tavukların sırrı, doğru mühürleme ve marinasyon tekniğinde gizli. Bu tarif; hem çok ekonomik hem de sadece tek bir tavada, 15 dakikada hazırlanıyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

2 adet bütün (fileto) tavuk göğsü

2 yemek kaşığı zeytinyağı (Tavukları bulamak için)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (Tatlı)

1'er çay kaşığı sarımsak tozu, karabiber, kekik ve tuz

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

3 diş ezilmiş sarımsak

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Çeyrek demet ince kıyılmış taze maydanoz

ADIM ADIM TARİF

Tavuk göğüslerini yıkamadan kağıt havluyla iyice kurulayın. Bıçak yardımıyla tavukların üzerine (tamamen kesmeden) derin çizikler atın. Tavukları geniş bir tabağa alıp zeytinyağı, kırmızı biber, sarımsak tozu, karabiber, kekik ve tuzla iyice ovalayın. Tüm baharatların kesiklerin içine girdiğinden emin olun.

Yanmaz yapışmaz geniş bir tavayı (tercihen döküm) ocağa alıp orta-yüksek ateşte dumanı tütene kadar çok iyi ısıtın. Tavukları sıcak tavaya atın. Kesinlikle kapağını kapatmayın ve sürekli çevirmeyin! Bir yüzü tamamen kızarana kadar (yaklaşık 4-5 dakika) dokunmayın.

Tavukların altı nar gibi kızardığında diğer yüzünü çevirin ve o tarafı da 4-5 dakika kızartın. Bu aşamada tavuk mühürlendiği için içindeki suyu dışarı salmayacaktır.

Tavukların iki yüzü de kızardığında ocağın altını kısın. Tavanın içine tereyağını ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. Tereyağı eriyip köpürmeye başladığında taze limon suyunu ekleyin.

Tavanın kulpundan tutarak hafifçe eğin ve biriken o köpüklü, sarımsaklı sıcak tereyağını bir kaşık yardımıyla sürekli olarak tavukların üzerine (özellikle kesiklerin içine) gezdirin. Bu işlemi 2-3 dakika boyunca tekrarlayın (Basting tekniği).

Ocaktan aldığınız tavukların üzerine taze doğranmış maydanoz serpin. İçindeki suyu kaybetmemesi için kesmeden önce 2-3 dakika dinlendirin ve tavadaki o efsanevi sosla birlikte servis yapın.

