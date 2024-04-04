Pandispanya nasıl yapılır? Pandispanya malzemeleri nelerdir?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 15:44

Güncelleme: 04.04.2024 - 15:44

Pandispanya, hafif ve kabarık bir kek türüdür ve birçok farklı tatlı ve pastanın temelini oluşturur. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz pandispanya tarifi ve kullanılacak malzemeler...

Malzemeler

4 büyük boy yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya özütü veya vanilya şekeri

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu veya 1 çay kaşığı limon suyu

Bir tutam tuz

Hazırlık

Fırını 170°C'ye ısıtın. Pandispanyayı pişireceğiniz kek kalıbını yağlayın veya pişirme kağıdı ile kaplayın.

Büyük bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri mikserle köpük kıvamına gelene kadar çırpın. Karışımı yaklaşık 5-7 dakika boyunca çırpmak gerekebilir.

Yumurta karışımına vanilya ve limon kabuğu veya limon suyunu ekleyin. Hafifçe karıştırın.

Unu ve tuzu eleyerek yumurta karışımına ekleyin. Spatula veya düşük hızda mikser kullanarak karışımı yavaşça katlayın. Un tamamen karışana kadar karıştırmaya devam edin, ancak karışımın kabarcıklarını kaybetmemeye dikkat edin.

Hazırladığınız pandispanya hamurunu hazırladığınız kalıba dökün ve kalıbı hafifçe sallayarak hamuru düzeltin.

Önceden ısıtılmış fırında pandispanyayı yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan veya bıçakla kekin ortasına batırarak pişirme süresini kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkarsa pandispanya pişmiş demektir.

Pişen pandispanyayı fırından çıkarın ve kalıbında 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Daha sonra pandispanyayı kalıptan çıkararak tamamen soğuması için tel ızgara üzerine yerleştirin.

Soğuyan pandispanyayı dilimleyerek veya istediğiniz şekilde keserek kullanmaya hazır hale getirebilirsiniz. Pandispanya, pasta katları arasında kullanılabileceği gibi, üzerine kremşanti, meyve veya çikolata sosuyla da servis edilebilir.