Pastacılık sanatının zirvesi: Pavlova tarifi

Mutfak literatüründe "havada asılı duran tatlı" olarak da tanımlanan Pavlova, Avustralya ve Yeni Zelanda mutfak kültürünün en iddialı ve görsel açıdan en estetik reçetelerinden biridir. Standart bezelerden farkı, içerisindeki nişasta ve sirke sayesinde merkezin hatmi (marshmallow) kıvamında kalmasıdır. Gastronomi dünyasında, özellikle meyve ve krema ile kurulan ferahlatıcı dengesi sayesinde ağır ana yemeklerin ardından tercih edilen en prestijli final tabakları arasında yer alır.
PAVLOVA TARİFİ
Malzemeler
Beze (Mereng) Tabanı:
- 4 adet yumurta akı (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı ince toz şeker
- 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
- 1 tatlı kaşığı üzüm veya elma sirkesi
- 1 paket vanilya (veya vanilya özütü)
Üst Katman ve Süsleme:
- 1 paket sıvı krema (200 ml - soğuk)
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 kase taze kırmızı meyveler (çilek, ahududu, yaban mersini)
- Taze nane yaprakları (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Yumurta aklarını, tamamen kuru bir kapta mikser yardımıyla hafifçe köpürene kadar düşük hızda çırpmaya başlayın.
- Köpürme başladığında, toz şekeri azar azar (kaşık kaşık) ekleyerek, karışım bembeyaz, parlak ve kaseden akmayacak kadar sert (tepe oluşturacak) bir kıvam alana dek yüksek hızda çırpmaya devam edin.
- Kıvam alan karışımın üzerine mısır nişastası, sirke ve vanilyayı ekleyip spatula yardımıyla söndürmeden alttan üste doğru nazikçe karıştırın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, karışımı dairesel bir formda ve kenarları hafif yüksek, ortası hafif çukur olacak şekilde (yuva formu) yayın.
- 120 derece önceden ısıtılmış fırında (mümkünse fan kapalı), bezeyi kurutmak üzere yaklaşık 75-90 dakika boyunca pişirin (bezenin renginin beyaz kalması esastır).
- Pişme süresi sonunda fırını kapatın ve kapağını hafifçe aralayarak bezeyi fırının içinde tamamen soğuyana kadar (yaklaşık 2-3 saat) bekletin.
- Servis öncesinde soğuk kremayı pudra şekeriyle birlikte katılaşana kadar çırpın ve bezenin ortasındaki çukura doldurun.
- Üzerini bol taze meyveyle süsleyerek bekletmeden servis yapın.