Pastacılık sanatının zirvesi: Pavlova tarifi

Mutfak literatüründe "havada asılı duran tatlı" olarak da tanımlanan Pavlova, Avustralya ve Yeni Zelanda mutfak kültürünün en iddialı ve görsel açıdan en estetik reçetelerinden biridir. Standart bezelerden farkı, içerisindeki nişasta ve sirke sayesinde merkezin hatmi (marshmallow) kıvamında kalmasıdır. Gastronomi dünyasında, özellikle meyve ve krema ile kurulan ferahlatıcı dengesi sayesinde ağır ana yemeklerin ardından tercih edilen en prestijli final tabakları arasında yer alır.

PAVLOVA TARİFİ

Malzemeler

Beze (Mereng) Tabanı:

4 adet yumurta akı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı ince toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı üzüm veya elma sirkesi

1 paket vanilya (veya vanilya özütü)

Üst Katman ve Süsleme:

1 paket sıvı krema (200 ml - soğuk)

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 kase taze kırmızı meyveler (çilek, ahududu, yaban mersini)

Taze nane yaprakları (isteğe bağlı)

Yapılışı