Pastane kıvamında tam ölçü efsane: Tavuk göğsü tarifi

Klasik tatlıların içinde “en şaşırtıcı” olanlardan biri tavuk göğsü; çünkü adını aldığı gibi içinde gerçekten tavuk eti bulunuyor. Ancak doğru şekilde didiklenip sütle uzun süre pişirildiğinde, et lifleri tatlıya sakız gibi bir doku kazandırıyor ve lezzet kesinlikle “tavuk” gibi gelmiyor. İşin sırrı; eti çok iyi lif lif ayırmak, unu kokutmadan kavurmak ve kıvamı bağladıktan sonra karışımı yeterince çırpmaktan geçiyor. İşte tam kıvamında, pürüzsüz tavuk göğsü tarifi…
TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
- 1 küçük çay bardağı su (tavuk lifini açmak için, isteğe bağlı)
Tavuk için
- 1 adet tavuk göğsü (yaklaşık 250-300 g)
- Haşlamak için su
Üzeri için
- Tarçın (klasik)
- (İsteğe bağlı) file badem / fındık kırığı
Yapılışı
- Tavuk göğsünü tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin.
- Kaynadıktan sonra altını kısın, 25-30 dakika haşlayın.
- Tavuk tamamen pişince çıkarın, ılınmaya bırakın.
- Ilıyan tavuğu çok ince ince didikleyin (tel tel olacak).
- Didiklenmiş tavuğu bir kaseye alın, üzerine az sıcak su ekleyin
- Elinizle veya çatal yardımıyla lifleri iyice açın
- İsterseniz blendera girmeden de olur ama “pastane dokusu” için liflerin çok ince olması önemlidir.
- Geniş tabanlı bir tencerede tereyağını eritin.
- Unu ekleyin, kısık ateşte 2-3 dakika kavurun.
- Rengi koyulaşmasın
- Ama “çiğ un kokusu” çıksın
- Sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli çırpın.
- Topaklanma olmaması için tel çırpıcı kullanın.
- Karışım ısınmaya başlayınca şekeri ekleyin.
- Didiklediğiniz tavuğu tencereye alın.
- Orta-kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
- Karışım koyulaşıp göz göz olmaya başladığında altını kısın.
- 10-12 dakika daha karıştırarak pişirin.
- Bu aşamada tatlı “sakız gibi uzayan” kıvam alır.
- Vanilini ekleyin, 1 dakika daha karıştırın.
- El blenderı ile 1-2 dakika çırpın (en iyi sonuç)
- Bu adım, pastane gibi parlak ve pürüzsüz doku verir.
- Tatlıyı ıslatılmış borcama veya kaselere dökün.
- Oda sıcaklığında 20 dakika bekletin.
- Ardından buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin.