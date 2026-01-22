Pastane kıvamında tam ölçü efsane: Tavuk göğsü tarifi

Klasik tatlıların içinde “en şaşırtıcı” olanlardan biri tavuk göğsü; çünkü adını aldığı gibi içinde gerçekten tavuk eti bulunuyor. Ancak doğru şekilde didiklenip sütle uzun süre pişirildiğinde, et lifleri tatlıya sakız gibi bir doku kazandırıyor ve lezzet kesinlikle “tavuk” gibi gelmiyor. İşin sırrı; eti çok iyi lif lif ayırmak, unu kokutmadan kavurmak ve kıvamı bağladıktan sonra karışımı yeterince çırpmaktan geçiyor. İşte tam kıvamında, pürüzsüz tavuk göğsü tarifi…

TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1 küçük çay bardağı su (tavuk lifini açmak için, isteğe bağlı)

Tavuk için

1 adet tavuk göğsü (yaklaşık 250-300 g)

Haşlamak için su

Üzeri için

Tarçın (klasik)

(İsteğe bağlı) file badem / fındık kırığı

Yapılışı