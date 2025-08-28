Pastane usulü: Ev yapımı supangle tarifi

Tatlı severlerin vazgeçilmezlerinden olan supangle, çikolatalı muhallebi kıvamı ve alt tabanında kullanılan kek parçalarıyla damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. Evde pastane usulü hazırlayabileceğiniz bu klasik tatlı, hem pratik yapımıyla hem de şık sunumuyla sofralarınıza farklı bir lezzet katacak. Peki, pastane usulu olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, ev yapımı supangle tarifi...

Malzemeler

1 litre süt

2 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

100 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı soğuk su

Taban için: Kakaolu kek veya bisküvi parçaları

Yapılışı