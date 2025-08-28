Pastane usulü: Ev yapımı supangle tarifi

Tatlı severlerin vazgeçilmezlerinden olan supangle, çikolatalı muhallebi kıvamı ve alt tabanında kullanılan kek parçalarıyla damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. Evde pastane usulü hazırlayabileceğiniz bu klasik tatlı, hem pratik yapımıyla hem de şık sunumuyla sofralarınıza farklı bir lezzet katacak. Peki, pastane usulu olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, ev yapımı supangle tarifi...
Malzemeler
- 1 litre süt
- 2 adet yumurta sarısı
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 100 gram bitter çikolata
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı soğuk su
- Taban için: Kakaolu kek veya bisküvi parçaları
Yapılışı
- Derin bir tencereye un, nişasta, kakao ve şekeri koy. Üzerine yumurta sarılarını ekle.
- Yavaş yavaş sütü ilave ederek çırpıcıyla karıştır. Pürüzsüz bir kıvam elde et.
- Orta ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişir.
- Ocaktan aldıktan sonra içine tereyağı ve bitter çikolatayı koy. Çikolata eriyene kadar karıştır.
- Ayrı bir kasede beklettiğin yarım bardak soğuk suyu ekleyip tekrar karıştır. Bu, tatlının kıvamını daha akışkan ve hafif yapar.
- Kupların ya da kaselerin tabanına kek veya bisküvi parçaları koy. Üzerine supangleyi paylaştır.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendir.
- Üzerini fındık, Antep fıstığı, Hindistan cevizi veya çikolata parçalarıyla süsleyerek servis et.