Tavada lahmacun nasıl yapılır? Püf noktaları ile tavada lahmacun tarifi...

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:39

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:43

Lahmacun ülkemizin en sevilen lezzetlerinden birirdir. Mayasız hamurdan yapılır. Açılmış hamurun üzerine kıyma, maydanoz, soğan, sarımsak, karabiber ve isot gibi baharatlarla hazırlanan malzeme sürüldükten sonra, taş fırında pişirilmesiyle yapılan bir çeşit içli ince pidedir. Yapım şekli ve içeriği yöreden yöreye ve mevsime bağlı olarak farklılık gösterebilir. İçine biber salçası, fıstık ve yeşil biber de eklenebilir. Şanlıurfa ve Mardin’de soğanlı, Gaziantep’te sarımsaklı, Kahramanmaraş’ta ise hem soğanlı hem de sarımsaklı yapılır. Lahmacunu tamamlayan garnitürleri de atlamamak gerekir. Maydanoz, soğan, turp ve domates lahmacunun başlıca garnitürleridir.

Sokakta yemesi en keyifli yiyeceklerden biri olan lahmacunu evinizde de kolaylıkla hem de tavada hazırlayabilirsiniz. En az dışarıdan aldıklarınız kadar güzel tavada lahmacun nasıl yapılır? İşte tavada lahmacun yapımı…

TAVADA LAHMACUN TARiFi

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı süt

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 silme yemek kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

6 su bardağı un

İç harcı için:

500 gram orta yağlı kıyma

2 adet kuru soğan

3 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

1 adet domates

7-8 dal maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tatlı veya acı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pulbiber

Yapılışı

Hamur için ılık sütü karıştırma kabına alın. Sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Unu yavaş yavaş

ekleyin. Kıvam alana kadar ılık suyu ekleyin ve yoğurun.

Daha sonra tezgahı unlayıp, hamuru küçük küçük bezelere ayırın. Üzerine bez örtüp dinlendirmeye bırakın.

İç harcı için rondoya soğanı yeşil biberi, kapya biberi ekleyin ve çekin. Sonra kıymayı ilave edip biraz daha çekin. Daha sonra domates ve maydanoz, salça, tuz ve sıvı yağı ekleyip çok aza daha çekin. En son baharatları ekleyip karıştırın.

Pişirme aşamasında teflon bir tavayı alın ve ilk bezeyi tabak büyüklüğünde açın.

Açtığımız beze üzerine iç harcı aralıklı bir şekilde yayın. Sonra ısıtılmış teflon tavaya yerleştin.

Çıtır çıtır olması için ocağı yüksek ayarda açın. Lahmacunun altı kızarınca alın.

Bütün bezelere aynı işlemi yapın. Biri pişerken diğerini hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

TAVADA LAHMACUN NASIL YAPILIR? PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Lahmacun hazırlanırken öncelikle hamur yapılmalıdır. Bu hamurlar da yırtılmayacak kadar ince bir şekilde açılmalıdır. Bu sayede lahmacun da daha lezzetli olacaktır.

Lahmacunlar pişirilirken de sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir. Yanmamasına dikkat edilmeli.

Lahmacunlar pişirildikten sonra ağzı kapalı bir saklama kabı ve ya tencerelerin içerisine konulmalıdır. Bu sayede lahmacun kurumadan tazeliğini korumaktadır.

Lahmacunun iç harcı hazırlanırken maydanoz ve domatesin miktarı fazla olduğunda lahmacunun lezzeti de artacaktır.

Harcı kolay sürebilmeniz için hafif akışkan hazırlamanızda fayda var. Harç çok katı olduysa biraz su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Lahmacun hazırlanırken harç hamurun üzerine iyice yayılmalıdır.