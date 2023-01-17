Evde pratik tantuni nasıl yapılır?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:27

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:27

Tantuninin hikayesi ve günümüzdeki adı, tantuni yapan seyyar satıcıların tepsilerine kaşıkla vurdukları esnada çıkardıkları ‘tan tun’ sesinden kaynaklı olduğu söylenmektedir.

TANTUNİ’NİN HİKAYESİ

Rivayete göre Mersin’de o dönem yaşayan seyyar satıcı, eti daha uzun muhafaza etmek için haşlar ve tezgahını bir okulun yakınına kurar. Amacı, haşladığı eti yağda kavurarak öğrencilere satmaktır. Dürümün içine domates, maydanoz, soğan da ekler. Henüz adı olmayan bu yiyeceği yapan adama öğrenciler ‘her geçişimizde kaşığı vurarak tan tun ses çıkartıyorsun, ne satıyorsun?’ diye sorarlar. Kaşığın çıkardığı ‘tan tun’ sesi satıcıya ilham olur ve ‘tantuni’ cevabını verir. Günümüzde Mersin’de tantuni için bilinen ve en çok anlatılan hikaye de budur.

Dışarıda yemeğe doyamadığımız tantuniyi kolay bir şekilde evlerimizde de yapabiliriz. İşte tarifi…

ET TANTUNİ

Malzemeler

4 adet tandır lavaşı veya ekmek

500 gram yağsız ve sinirsiz dana eti (ince doğranmış)

Yarım çay bardağı pamuk yağı veya sıvı yağ

1 çay bardağı su

Tuz, kırmızı toz biber

Yarım demet maydanoz

2 adet domates

1 adet soğan

Yapışı

Etleri kasabınıza veya evde kuş başından daha küçük ince dilimler halinde doğratın.

Tencerede etlerin üzerini çok az geçecek kadar soğuk su ekleyip suyunu çekene kadar haşlayın.

Diğer tarafta tavayı kızdırın. Pamuk veya sıvı yağı tavaya alın. Haşlanmış etleri ilave edin.

Kırmızı toz biberi ve tuzu de ekleyerek karıştırın. 1 çay bardağı suyu yavaş yavaş ilave ederek, çekene kadar pişirin.

Lavaşı önce tavadaki etin yağına bastırın. Sonra etleri ekleyin.

İçine küçük doğranmış domates, soğan ve maydanoz ilavesi yapın. Dürüm şeklinde sarın. Afiyet olsun.

Not: Tantuniyi aynı tarifle tavuk etiylede yapabilirsiniz.

TANTUNİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Tantuni orjinalinde pamuk yağı ile yapılır. Pamuk yağı geç yanan bir yağ olduğu için tercih özellikle tercih edilmektedir. Evde sıvı yağ kullanarakta yapabilirsiniz.

Tantuni yaparken önceden haşlanmış ve dinlenmiş et kullanmanız etin lezzetini arttıracaktır.

Kullanacağınız etin iyice pişmiş ve parçalanmış olduğundan emin olun. Büyük parçaları mutlaka ufaltın.

Tantuniyi hazırlarken ara ara sacın üzerine su dökebilirsiniz. Bu işlem sacın çok ısınmasını önler ve ekmeğin daha kolay nemlenmesini sağlar.

Tarifte kullanacağınız ekmek veya lavaşı sacın üzerine bastırın. Böylece sosu içine çekmesini sağlayabilirsiniz.

Kullanacağınız baharatları kendi zevkinize göre zenginleştirin. Servis esnasında lavaşın içerisine limon sıkabilirsiniz.