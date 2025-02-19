Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:01

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:01

Evde pastane lezzetinde kıyır kıyır tuzlu kurabiyeler yapmaya ne dersiniz? Çayın ve kahvenin yanına çok yakışan bu kurabiyeler, uzun süre bayatlamadan saklanabilir. İşte pratik ve lezzetli pastane usulü tuzlu kurabiye tarifi!

Malzemeler

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı mahlep (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için 1 yumurta sarısı

Susam ve çörek otu

Yapılışı

Derin bir kaba tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, sirke, tuz, şeker ve mahlebi ekleyip karıştırın.

Kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar koparıp istediğiniz şekli verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.