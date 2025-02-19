Kore mutfağının enfes lezzeti: Szechuan Tavuğu Tarifi
Kore mutfağının özgün baharatlarıyla harmanlanan Szechuan tavuğu, acı ve lezzetin mükemmel dengesini sunuyor. Bu tarif, klasik Szechuan tavuğuna Kore mutfağından dokunuşlar ekleyerek farklı bir tat yaratıyor. Baharat sevenler için vazgeçilmez olacak bu tarifi evde kolayca deneyebilirsiniz.
Szechuan tavuğu, geleneksel olarak Çin mutfağına ait olsa da, Kore mutfağında farklı baharatlarla yeniden yorumlanarak daha yoğun ve zengin bir lezzet profiline kavuşturuluyor. Gochujang (Kore acı biber ezmesi) ve Szechuan biberinin bir araya geldiği bu tarif, acıyı sevenler için eşsiz bir alternatif sunuyor.
SZECHUAN TAVUĞU TARİFİ
Tavuk için:
- 500 gram kemiksiz tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)
Sos için:
- 2 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber ezmesi)
- 1 yemek kaşığı Szechuan biberi (hafif dövülmüş)
- 2 diş sarımsak (rendelenmiş)
- 1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi
- 1 yemek kaşığı bal veya esmer şeker
- 1 çay kaşığı susam yağı
- 3 yemek kaşığı su
Servis için:
- Taze soğan (ince doğranmış)
- Susam taneleri
- Haşlanmış pirinç
Yapılışı
- Tavuğu marine edin: Tavuk parçalarını mısır nişastası, soya sosu, tuz ve karabiberle karıştırın. En az 15 dakika buzdolabında bekletin.
- Tavuğu kızartın: Geniş bir tavada veya wok’ta sıvı yağı ısıtın ve tavukları altın rengi alana kadar kızartın. Fazla yağını süzdürerek bir kenara alın.
- Sosu hazırlayın: Ayrı bir kasede Gochujang, Szechuan biberi, sarımsak, zencefil, soya sosu, pirinç sirkesi, bal ve susam yağını karıştırın. Sosun daha akışkan olması için su ekleyin ve iyice karıştırın.
- Tavuğu sosla buluşturun: Tavaya tekrar biraz yağ ekleyin ve hazırladığınız sosu dökün. Hafifçe kaynamaya başlayınca kızarmış tavukları ekleyin ve iyice harmanlayarak sosu çektirin.
- Servis edin: Üzerine doğranmış taze soğan ve susam serpiştirerek sıcak servis yapın. Yanında haşlanmış pirinçle birlikte sunabilirsiniz.
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