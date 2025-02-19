Kore mutfağının enfes lezzeti: Szechuan Tavuğu Tarifi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:23

Güncelleme: 19.02.2025 - 12:23

Szechuan tavuğu, geleneksel olarak Çin mutfağına ait olsa da, Kore mutfağında farklı baharatlarla yeniden yorumlanarak daha yoğun ve zengin bir lezzet profiline kavuşturuluyor. Gochujang (Kore acı biber ezmesi) ve Szechuan biberinin bir araya geldiği bu tarif, acıyı sevenler için eşsiz bir alternatif sunuyor.

SZECHUAN TAVUĞU TARİFİ

Tavuk için:

500 gram kemiksiz tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

Sos için:

2 yemek kaşığı Gochujang (Kore acı biber ezmesi)

1 yemek kaşığı Szechuan biberi (hafif dövülmüş)

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 yemek kaşığı bal veya esmer şeker

1 çay kaşığı susam yağı

3 yemek kaşığı su

Servis için:

Taze soğan (ince doğranmış)

Susam taneleri

Haşlanmış pirinç

Yapılışı