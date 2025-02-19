Kış aylarına çok yakışan enfes bir kahvaltılık: Balkabaklı pancake tarifi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:28

Güncelleme: 19.02.2025 - 10:28

Kahvaltı sofralarına lezzetli ve besleyici bir dokunuş katmak isteyenler için bal kabaklı pancake harika bir seçenek! Bal kabağının doğal tatlılığı ve yumuşak dokusu, pancake hamuruna eklendiğinde hem lezzetini artırır hem de besin değerini yükseltir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilebilecek bu tarif, çocuklar ve yetişkinler için sağlıklı bir alternatif sunar. Peki, kış aylarına çok yakışan bu enfes kahvaltılık nasıl yapılır? İşte, leziz balkabaklı pancake tarifi...

BALKABAKLI PANCAKE TARİFİ

Malzemeler

Pancake hamuru için:

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı muskat (isteğe bağlı)

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker veya bal

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı püre haline getirilmiş bal kabağı

1 büyük yumurta

1 tatlı kaşığı vanilin

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

Üzeri için:

Bal veya akçaağaç şurubu

Ceviz veya badem parçaları

Yoğurt veya krema

BALKABAKLI PANCAKE YAPILIŞI

Bal kabağını küçük parçalar halinde doğrayın ve buharda veya az su ile haşlayarak yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen bal kabaklarını çatal ya da blender yardımıyla püre haline getirin ve soğumaya bırakın.

Bir karıştırma kabında un, kabartma tozu, tarçın, muskat ve tuzu karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta, süt, bal kabağı püresi, vanilin, şeker ve eritilmiş tereyağını çırpın.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın ve orta ateşte ısıtın.

Hamurdan bir kepçe alıp tavaya dökün ve arkalı önlü altın rengini alana kadar pişirin.

Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Pancakeleri servis tabağına alın ve üzerlerine bal veya akçaağaç şurubu gezdirin.

Ceviz, badem veya fındık gibi kuruyemişler ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

Yanında yoğurt veya krema ile sunarak daha hafif bir tat elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!