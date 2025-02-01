Filistin yemeklerinin en lezzetlisi: Mansaf tarifi

Yayınlanma: 01.02.2025 - 11:37

Güncelleme: 01.02.2025 - 11:37

Orta Doğu mutfağı, baharatları ve kendine has pişirme teknikleriyle dünyanın en lezzetli mutfaklarından biri olarak kabul edilir. Ürdün’ün en özel yemeklerinden biri olan Mansaf, sadece bir yemek olmanın ötesinde, kültürel bir miras olarak kabul edilir. Kuzu eti, yoğurt bazlı sos (jameed) ve safranlı pilavın mükemmel uyumuyla hazırlanan Mansaf, geleneksel olarak büyük tabaklarda sunulur.

MANSAF TARİFİ

Malzemeler

Ana Malzemeler:

1,5 kg kemikli kuzu eti

4 su bardağı su

2 su bardağı jameed (kurutulmuş yoğurt) veya süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal

2 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)

Pilav İçin:

2 su bardağı basmati pirinci

3 su bardağı su veya et suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı zerdeçal veya safran

2 yemek kaşığı tereyağı

Servis İçin:

4 adet ince lavaş ekmeği (Shraak ekmeği tercih edilir)

½ su bardağı kavrulmuş badem veya çam fıstığı

½ su bardağı ince doğranmış maydanoz

Yapılışı