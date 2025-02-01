Filistin yemeklerinin en lezzetlisi: Mansaf tarifi
Orta Doğu mutfağının en özel yemeklerinden biri olan Mansaf, Ürdün’ün ulusal yemeği olarak bilinir. Yoğurt bazlı özel bir sosla pişirilen kuzu eti, safranlı pilav ve ince lavaş ekmeği ile sunulan bu yemek, Arap dünyasında misafirperverliğin ve birlikteliğin sembolü olarak görülür.
Orta Doğu mutfağı, baharatları ve kendine has pişirme teknikleriyle dünyanın en lezzetli mutfaklarından biri olarak kabul edilir. Ürdün’ün en özel yemeklerinden biri olan Mansaf, sadece bir yemek olmanın ötesinde, kültürel bir miras olarak kabul edilir. Kuzu eti, yoğurt bazlı sos (jameed) ve safranlı pilavın mükemmel uyumuyla hazırlanan Mansaf, geleneksel olarak büyük tabaklarda sunulur.
MANSAF TARİFİ
Malzemeler
Ana Malzemeler:
- 1,5 kg kemikli kuzu eti
- 4 su bardağı su
- 2 su bardağı jameed (kurutulmuş yoğurt) veya süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 2 adet defne yaprağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)
Pilav İçin:
- 2 su bardağı basmati pirinci
- 3 su bardağı su veya et suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı zerdeçal veya safran
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Servis İçin:
- 4 adet ince lavaş ekmeği (Shraak ekmeği tercih edilir)
- ½ su bardağı kavrulmuş badem veya çam fıstığı
- ½ su bardağı ince doğranmış maydanoz
Yapılışı
- Büyük bir tencereye kuzu etini koyun ve su ekleyerek kaynatın.
- Kaynadıkça üzerinde oluşan köpüğü alın.
- Defne yaprağı, kişniş tohumu ve baharatları ekleyerek yaklaşık 1,5 saat pişirin.
- Eğer jameed (kurutulmuş yoğurt) kullanıyorsanız, bir gece önceden ılık suya koyarak yumuşatın ve karıştırarak pürüzsüz hale getirin.
- Eğer süzme yoğurt kullanıyorsanız, suyla açarak akışkan bir kıvam elde edin.
- Yoğurdu düşük ateşte karıştırarak kaynatın ve haşlanmış et suyundan bir kepçe ekleyerek lezzetlendirin.
- Haşlanan kuzu etini yoğurt sosunun içine ekleyin.
- Düşük ateşte yaklaşık 30 dakika boyunca pişirin, böylece yoğurt sosu ete iyice nüfuz etsin.
- Tereyağını bir tencerede eritin, pirinci ekleyerek hafifçe kavurun.
- Su veya et suyunu ekleyin, safranı veya zerdeçalı ilave ederek karıştırın.
- Kapağını kapatarak 15 dakika kısık ateşte pişirin ve demlenmeye bırakın.
- Büyük bir servis tabağına lavaş ekmeklerini serin.
- Üzerine safranlı pilavı dökün ve etleri yoğurt sosuyla birlikte ekleyin.
- Üzerine kavrulmuş badem ve ince doğranmış maydanoz serpiştirerek sıcak servis edin.
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