Alman usulü mücver: Tam ölçüsüyle reibekuchen tarifi

Yayınlanma: 01.02.2025 - 17:54

Güncelleme: 01.02.2025 - 17:54

Reibekuchen, Almanya'nın geleneksel sokak lezzetlerinden biri olan patates mücveridir. Özellikle Noel pazarlarında sıklıkla tüketilen bu lezzet, çıtır dış yüzey ve yumuşak iç dokuyla kahvaltılardan yiyeceklere kadar her öğünde keyifle yenebilir. elma püresi (Apfelmus) ile servis edilen bu tarife, hem tatlı hem de tuzlu lezzetleri bir arada sunar. Peki, elma sosuyla servis edilen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle reibekuchen tarifi...

REIBEKUCHEN TARİFİ

Malzemeler:

1 kg patates

1 adet büyük boy soğan

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

1 tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)

REIBEKUCHEN YAPILIŞI

Patatesleri soyun ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin.

Rendelenen patatesleri temiz bir bezin içine koyup sıkıca sıkarak fazla suyunu çıkarın.

Bu adım, mücverlerin daha çıtır olmasını sağlar.

Soğanı da aynı şekilde rendeleyin ve patateslerle karıştırın.

Rendelenmiş patates ve soğana yumurtaları ekleyin.

Un, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak muskat rendesini ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Geniş bir tavaya bol miktarda sıvı yağ ekleyin ve iyice kızdırın.

Hazırladığınız harçtan bir kaşık alıp tavaya koyun ve hafifçe bastırarak yassılaştırın.

Orta ateşte her iki tarafını altın sarısı ve çıtır olana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) kızartın.

Fazla yağını almak için kızaran mücverleri kağıt havlu serili bir tabağa alın.

Reibekuchen sıcak servis edilir.

Geleneksel olarak yanında elma püresi (Apfelmus) veya ekşi krema ile sunulur.

Dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz veya taze soğan ekleyerek görsel olarak da lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!