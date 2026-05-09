Patlıcan ve köftenin efsane uyumu: Islim kebabı tarifi

9.05.2026 22:24:00
Patlıcanın lezzetiyle köftenin buluştuğu islim kebabı, hem sunumuyla hem de tadıyla davet sofralarının en gösterişli yemekleri arasında yer alıyor. İşte adım adım evde islim kebabı tarifi…

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan islim kebabı, özellikle özel gün sofralarında sıkça tercih ediliyor. Kızartılmış patlıcan dilimlerinin içine yerleştirilen köfteler ve üzerine eklenen domates-sos dokunuşu ile hem görsel hem de lezzet açısından oldukça güçlü bir tarif ortaya çıkıyor.

MALZEMELER

Köftesi için:

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Diğer malzemeler:

  • 2-3 adet patlıcan
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • Kızartmak için sıvı yağ
  • Kürdan

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve uzunlamasına dilimleyin. Tuzlu suda acısını aldıktan sonra kurulayın ve kızgın yağda hafifçe kızartın.

Köfte için kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta ve baharatları yoğurarak harç hazırlayın. Harçtan ceviz büyüklüğünde köfteler yapın ve tavada hafifçe pişirin.

Kızartılmış patlıcan dilimlerini artı şeklinde yerleştirin. Ortasına pişmiş köfteyi koyup patlıcanları üzerine kapatın ve kürdanla sabitleyin.

Tepsiye dizilen islim kebaplarının üzerine domates ve biber ekleyin. Az miktarda su ve domates sosu ile fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

İlgili Konular: #Kebap #İslim Kebabı #patlıcan

Şifa deposu lezzet: Terbiyeli tavuk suyu çorbası tarifi Soğuk havaların vazgeçilmez lezzetlerinden terbiyeli tavuk suyu çorbası, hem besleyici hem de doyurucu yapısıyla sofralarda sıkça tercih ediliyor. İşte kıvamı tam yerinde, şifa dolu terbiyeli tavuk suyu çorbası tarifi…
Klasik tarifleri unutturan lezzet: Karnabahar kızartması tarifi Dışı çıtır, içi yumuşacık karnabahar kızartması; pratik hazırlanışı ve lezzetiyle sofraların sevilen tarifleri arasında yer alıyor. Yoğurtlu sosla servis edilen bu tarif, sebze sevmeyenlerin bile favorisi oluyor.