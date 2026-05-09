Patlıcan ve köftenin efsane uyumu: Islim kebabı tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan islim kebabı, özellikle özel gün sofralarında sıkça tercih ediliyor. Kızartılmış patlıcan dilimlerinin içine yerleştirilen köfteler ve üzerine eklenen domates-sos dokunuşu ile hem görsel hem de lezzet açısından oldukça güçlü bir tarif ortaya çıkıyor.

MALZEMELER

Köftesi için:

500 gram kıyma

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

Diğer malzemeler:

2-3 adet patlıcan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

Kızartmak için sıvı yağ

Kürdan

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve uzunlamasına dilimleyin. Tuzlu suda acısını aldıktan sonra kurulayın ve kızgın yağda hafifçe kızartın.

Köfte için kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta ve baharatları yoğurarak harç hazırlayın. Harçtan ceviz büyüklüğünde köfteler yapın ve tavada hafifçe pişirin.

Kızartılmış patlıcan dilimlerini artı şeklinde yerleştirin. Ortasına pişmiş köfteyi koyup patlıcanları üzerine kapatın ve kürdanla sabitleyin.

Tepsiye dizilen islim kebaplarının üzerine domates ve biber ekleyin. Az miktarda su ve domates sosu ile fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.