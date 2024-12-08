Pazar kahvaltılarında farklı lezzetler isteyenlere... İspanyol omleti!

Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:04

Güncelleme: 08.12.2024 - 10:04

İspanyol mutfağının klasikleşmiş lezzetlerinden biri olan Tortilla Española, yani İspanyol omleti, sade malzemelerle hazırlanan bir tarif. Patates ve yumurtanın muhteşem uyumuyla ortaya çıkan bu yemek, ister kahvaltı masalarını şenlendirsin, ister akşam yemeği sofralarına hafif bir seçenek olarak dahil edilsin, her öğünde keyifle tüketilebiliyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz Tortilla Española, İspanya’nın mutfak kültürünü keşfetmek isteyenler için harika bir başlangıç. İşte bu lezzetin tarifi...

MALZEMELER

4 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

5 adet yumurta

4 dilim kaşar peyniri

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Patatesleri irili ufaklı küpler halinde doğrayın. Ardından soğanları doğrayın.

Bir tavada ısıtılan zeytinyağına patates ve soğanları ekleyin.

Tuzla beraber çırpılmış yumurtayı tavaya dökün

Patatesli karışımın yarısını tavaya yayın. Tavadaki kısmın iyice pişmesini sağlayın.

Patatesli karışımın üzerine isteğe göre kaşar peyniri dizin.

Kalan patatesli karışımı tavaya ekleyip üzerini düzeltin.

Kısık ateşte pişirin.

Kenarlarını kontrol ederek tamamen kızardığından emin olun ve ocaktan alın.