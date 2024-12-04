Lezzet dolu kahvaltı alternatifi: Yumurtalı muffin tarifi
Güne hem lezzetli hem de besleyici bir başlangıç yapmak istiyorsanız, yumurtalı muffinler tam size göre! Kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle yoğun sabahlarda kurtarıcınız olacak. Protein deposu yumurtayı sebzelerle birleştirerek hazırlanan bu muffinler, ister sıcak ister soğuk tüketilebilen ideal bir atıştırmalık.
Yumurtalı muffinleri yanında avokado dilimleri veya tam tahıllı bir ekmekle birlikte servis ederek kahvaltınızı daha doyurucu hale getirebilirsiniz.
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 1/2 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 adet kırmızı biber (küp doğranmış)
- 1 adet yeşil biber (küp doğranmış)
- 1/2 çay bardağı doğranmış maydanoz
- Tuz ve karabiber (isteğe göre)
- Silikon muffin kalıpları
Yapılışı
Fırını 180°C'ye önceden ısıtın.
Bir kapta yumurtaları çırpın, süt, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Doğranmış biberleri, rendelenmiş peyniri ve maydanozu ekleyerek harmanlayın.
Hazırladığınız karışımı silikon muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.
Fırında 20-25 dakika kadar, üzeri kızarana dek pişirin.
Piştikten sonra 5 dakika dinlendirip servis yapın.
Etiketler: #Yumurtalı muffin #tarif
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