Lezzet dolu kahvaltı alternatifi: Yumurtalı muffin tarifi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:23

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:23

Yumurtalı muffinleri yanında avokado dilimleri veya tam tahıllı bir ekmekle birlikte servis ederek kahvaltınızı daha doyurucu hale getirebilirsiniz.

Malzemeler

4 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kırmızı biber (küp doğranmış)

1 adet yeşil biber (küp doğranmış)

1/2 çay bardağı doğranmış maydanoz

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Silikon muffin kalıpları

Yapılışı

Fırını 180°C'ye önceden ısıtın.

Bir kapta yumurtaları çırpın, süt, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Doğranmış biberleri, rendelenmiş peyniri ve maydanozu ekleyerek harmanlayın.

Hazırladığınız karışımı silikon muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.

Fırında 20-25 dakika kadar, üzeri kızarana dek pişirin.

Piştikten sonra 5 dakika dinlendirip servis yapın.