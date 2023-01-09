Pepeçura nedir? Nasıl yapılır?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:08

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:08

Rize’nin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Pepeçura üzümün, ezilmesi ve üzümdeki şıranın alınmasıyla yapılır. Bölgeye özgü kokulu mor ya da siyah üzümden yapılıyor. Başka bir üzüm cinsinde aynı tadı yakalamanız pek mümkün değil. Peki Pepeçura nasıl yapılır? Denemek isteyenler için işte pepeçura tarifi…

PEPEÇURA TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram siyah kokulu üzüm

6 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı nişasta

Yarım çay bardağı mısır unu

Yapılışı

Derin bir tencereye üzümü, suyu ve şekeri ekleyin.

Şeker eriyip üzüm yumuşayana dek ara ara karıştırarak kaynatın.

Üzümler yumuşayınca tencereyi ocaktan alın.

Şerbetli üzümü süzgeçten geçirin.

Üzüm suyundan 2 su bardağı kadar ayırıp içine nişasta ve mısır ununu ekleyip, çırpın.

Kalan üzüm suyunu tekrar tencereye alın. Ayırdığınız nişastalı ve mısır unlu üzüm suyunu yavaş yavaş ekleyin.

Karışımı puding kıvamı alana kadar karıştırarak pişirin.

Kıvam alan pepeçurayı kaselere paylaştırın.

Soğuyana kadar dışarıda bekletin.

Sonra buzdolabına koyup iyice soğutun.

Servis öncesi üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

NOT: Pepeçura tatlısını şeker kullanmadan yapabilirsiniz.