San Sebastian Cheesecake tarifi ve püf noktaları

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:47

San Sebastian cheesecake sadece kıvamıyla ve tadıyla değil, görüntüsüyle de emek isteyen bir tatlı. Yapması zor değil, sadece uyulması gereken kuralları var. Evde cheesecake yapmayı çok istiyor, fakat bir türlü cesaret edemiyorsanız cheesecake yapımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bütün püf noktalarını bir araya getirdik. İşte tarifi ve püf noktaları…

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE

Malzemeler

3 kutu labne peynir

2 küçük paket krema

4 tane yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı nişasta

Yapılışı

Yumurta ve şekeri büyük bir karıştırma kabına alın. Mikser yardımıyla şeker güzelce eriyene kadar 5-6 dakika kadar çırpın.

Aynı kasenin içine labne peynirini ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Krema, unu ve nişastayı ve vanilyayı ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpın.

20 cm’lik kelepçeli kek kalıbını yağlı kağıt ile kaplayın.

Hazırladığımız kek harcını dökelim ve fırına verin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınızda sallanıyor olması gerekiyor.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına koyup 1 gün bekletin. Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

-Fırını mutlaka fanlı ayara getirin. Böylece dışı daha yanık, içi daha akışkan ve yumuşak olacaktır.

-Pişirme süresi tamamen fırınınıza alakalı yanık seviyorsanız bekletin.

-Piştikten sonra hemen fırından çıkarmayın, fırının kapağı açık şekilde bekletin.

-Soğuyana kadar dokunmayın. 1 gece buzdolabında bekletmeyi unutmayın.