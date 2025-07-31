Peynir dolgulu jalapeno: Acının ve lezzetin efsane buluşması

Acı sever misiniz? Peki ya eriyen peynirin enfes tadını? İşte bu tarif tam size göre! Meksika mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biri olan peynir dolgulu jalapeno, hem kolay hazırlanışı hem de lezzetiyle sofralarınıza renk katacak.

MALZEMELER

10 adet taze jalapeno biberi

150-200 gram krem peynir veya labne

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri veya cheddar

Tuz, karabiber

(İsteğe bağlı) Kıyılmış yeşil soğan veya ince doğranmış dereotu

Üzeri için galeta unu veya mısır unu (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ (ya da fırın için pişirme kağıdı)

YAPILIŞI

Jalapenoları hazırlayın:

Biberleri uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini ve damar kısımlarını bir kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarın.

İç harcı hazırlayın:

Bir kasede krem peyniri, rendelenmiş kaşar veya cheddar peynirini, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kıyılmış yeşil soğanı karıştırın.

Doldurun:

Hazırladığınız peynir karışımını biberlerin iç kısmına doldurun. Eğer daha çıtır bir lezzet isterseniz üzerini galeta ununa bulayabilirsiniz.

Pişirin:

Fırında: Önceden ısıtılmış 180°C fırında 10-12 dakika, peynir eriyip üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Kızartarak: Derin tavada kızgın yağda kısa süre altın sarısı renk alana kadar kızartın. Peçete üzerinde fazla yağını alın.