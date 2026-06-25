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Peynir ve köftenin muhteşem uyumu: Kaşarlı köfte tarifi

Peynir ve köftenin muhteşem uyumu: Kaşarlı köfte tarifi

25.06.2026 15:02:00
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Haber Merkezi
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Peynir ve köftenin muhteşem uyumu: Kaşarlı köfte tarifi

Klasik köfte tarifine farklı bir dokunuş kazandıran kaşarlı köfte, yumuşak kıvamı ve içinden akan eritilmiş kaşarıyla sofraların sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Pratik hazırlanışı ve doyurucu yapısıyla hem günlük yemeklerde hem de özel davet sofralarında tercih ediliyor.
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Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan köfte, farklı malzemelerle zenginleştirilerek birçok çeşidiyle sofralara geliyor. Kaşarlı köfte ise kıymalı harcın içine yerleştirilen kaşarın pişerken erimesiyle ortaya çıkan özel bir lezzet sunuyor.

MALZEMELER

Köfte harcı için

  • 500 gram orta yağlı kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz
  • Bir tutam pul biber

İç dolgusu için

  • 150 gram kaşar peyniri

Pişirmek için

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Soğanı rendeleyip suyunu hafifçe sıkın. Kıymayı geniş bir kaba alın ve üzerine soğan, ezilmiş sarımsak, yumurta, galeta unu ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurarak homojen bir köfte harcı hazırlayın. Harcın lezzetinin oturması için yaklaşık 20-30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Elinizle açarak ortasına bir parça kaşar peyniri yerleştirin ve peynir görünmeyecek şekilde kapatın.

Hazırladığınız kaşarlı köfteleri tavada, fırında veya ızgarada pişirebilirsiniz.

Fırında yapmak için köfteleri yağlı kâğıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

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