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Alman mutfağının en sevilen tatlılarından biri: Windbeutel tarifi

Alman mutfağının en sevilen tatlılarından biri: Windbeutel tarifi

25.06.2026 12:33:00
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Haber Merkezi
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Alman mutfağının en sevilen tatlılarından biri: Windbeutel tarifi

Alman mutfağının sevilen tatlılarından Windbeutel, dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık kremayla doldurulan nefis bir hamur işi olarak öne çıkıyor. Profiterole benzeyen bu lezzet, özel günlerde ve çay saatlerinde şık bir ikram alternatifi sunuyor.
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Almanya'da uzun yıllardır sevilerek tüketilen Windbeutel, Fransız mutfağındaki choux hamurundan yapılan profiterole benzer bir tatlı olarak biliniyor. Hafif yapısı ve kremalı iç dolgusu sayesinde ağır tatlılardan hoşlanmayanların da favorileri arasında yer alıyor.

MALZEMELER

Hamuru için

  • 1 su bardağı su
  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 4 adet yumurta
  • Bir tutam tuz

İç dolgusu için

  • 200 ml sıvı krema
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket vanilin

Üzeri için

  • Pudra şekeri

YAPILIŞI

Bir tencereye suyu, tereyağını ve tuzu alın. Tereyağı tamamen eridikten sonra unu ekleyin ve hamur toparlanana kadar sürekli karıştırın.

Hamuru birkaç dakika kavurduktan sonra ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Ilıyan hamura yumurtaları teker teker ekleyerek mikser veya spatula yardımıyla karıştırın. Pürüzsüz ve parlak bir kıvam elde edin.

Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına alın ve yağlı kâğıt serilmiş tepsiye ceviz büyüklüğünde sıkın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Pişirme sırasında fırının kapağını açmamaya özen gösterin.

Tatlılar soğurken sıvı kremayı, pudra şekerini ve vanilini çırparak dolgu kremasını hazırlayın.

Soğuyan hamurları ortadan ikiye kesin veya alt kısmından küçük bir delik açın. Kremayı içlerine doldurun.

Üzerlerine pudra şekeri serperek servis edin.

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