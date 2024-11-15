Peynirli sıcacık bir lezzet şöleni: Fransız usulü raclette tarifi

Yayınlanma: 15.11.2024 - 19:12

Güncelleme: 15.11.2024 - 19:12

Fransız mutfağının geleneksel ve paylaşım odaklı yemeklerinden biri olan Raclette, hem lezzeti hem de sunumuyla sofralarda özel bir yer tutar. İsviçre kökenli olan ancak özellikle Fransız Alplerinde sıkça tüketilen bu yemek, adını “eritmek” anlamına gelen racler kelimesinden alır. Raclette, eriyen peynirin patates, et ve sebzelerle buluştuğu, eğlenceli bir yemek deneyimi sunar. Peki, peynirli sıcacık bir lezzet şöleni olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes Fransız usulü raclette tarifi...

RACLETTE TARİFİ

Malzemeler:

Raclette peyniri (Yoksa eritmelik başka bir peynir tercih edilebilir, örneğin kaşar veya gouda)

Küçük boy haşlanmış patatesler

İnce dilimlenmiş şarküteri ürünleri (jambon, pastırma, füme et veya sucuk)

Izgarada pişirilebilecek çeşitli sebzeler (kabak, mantar, biber, brokoli)

Taze baget ekmeği veya kızartılmış ekmek dilimleri

Turşular (kornişon, arpacık soğan gibi çeşitler)

İsteğe bağlı olarak acı soslar veya hardal

RACLETTE YAPILIŞI

Raclette peyniri ince dilimler halinde kesilir.

Eriyerek kolayca akması için küçük parçalara ayrılması tercih edilir.

Küçük boy patatesler kabuklarıyla birlikte haşlanır ve sıcak tutulur.

Dilimlenmiş jambon, pastırma veya füme et gibi ürünler servis tabaklarına yerleştirilir.

Kabak, biber ve mantar gibi sebzeler ince dilimlenir ve ızgara yapmaya hazır hale getirilir.

Eğer bir Raclette makineniz varsa, peynirleri makinenin küçük tavalarına koyarak eritebilirsiniz.

Alt kısmında sebzeleri ve şarküteri ürünlerini ızgarada pişirebilirsiniz.

Raclette makineniz yoksa, peynirleri düşük ısıda bir tavada eritebilir ve üzerine sebze veya patates ekleyerek sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

Eriyen peyniri sıcak haşlanmış patateslerin üzerine dökün.

Yanına pişmiş sebzeler, şarküteri ürünleri ve turşuları ekleyin.

Baget ekmeğiyle peyniri sıyırarak farklı bir dokunuş katabilirsiniz.

Afiyet olsun!