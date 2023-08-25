Pikan cevizi nedir? Pikan cevizi hakkında merak edilenler…

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:22

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:22

Pikan cevizi, Kuzey Meksika ve Güney Amerika'ya özgü bir tür hikori ağacından elde edilen bir cevizdir. Pikan cevizi dünyada Pekan olarak adlandırılır. Türkiye'de ise meyve ve tohumunun benzerliği nedeniyle Pikan cevizi olarak bilinir. Vitamin ve minerallerle dolu bir beslenme kaynağıdır. Dahası, çiğ cevizler kolesterol içermez, sodyum içermez ve karbonhidratları düşüktür. Zengin, tereyağlı aroması ve doğal tatlılığı ile lezzetli ve doyurucu bir atıştırmalıktır. İçeriğinde birçok vitamini barındıran pikan cevizi fiyat farklılıklarıyla da gündemde hızla yerini aldı. Doyurucu ve besleyici özellikteki pikan cevizi diyet listelerinde tercih ediliyor.

PİKAN CEVİZİ NASIL TÜKETİLİR?

Bilinen ceviz türlerine oranla daha düzgün görünümlü ve daha ince yapıda olan pikan cevizi el ile kolayca kırılarak tüketilebilir. Daha sert kabuklu bazı türleri de mevcuttur. Bu cevizleri kırmak için ceviz kıracağı kullanmanız gerekebilir. Bu cevizi normal cevizi kullandığınız hemen hemen her tarifte kullanabilirsiniz. Kek ve pasta yapımında kullanabilir. Dondurma ve salataların içerisine ekleyerek tüketebilirsiniz. Dolgun ve hoş tattaki bu cevizi ayrıca makarna tariflerinde kullanabilir smoothie reçetelerinin içerisine dahil ederek faydalarından yararlanabilirsiniz. Atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. İştahı dengelediği için kilo vermek istediğiniz dönemlerde alternatif olabilir.

PİKAN CEVİZİNİN FARKI NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Pikan cevizinin diğer cevizlerden farkı şöyle anlatıyor;



Cevizin yetiştirilmediği iklimlerde daha az masrafla yetiştirilebilmesi...



Meyvesinin daha uzun süre saklanabilmesi...



Kabuğunun kolayca elle kırılabilmesi...



İç randıman yüksekliği...









