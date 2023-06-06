Geleneksel lezzet erişte nasıl yapılır? Cevizli erişte tarifi…

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:02

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:04

Benim erişte için her yaz, köyümde bütün akrabalarımın biraraya gelerek, keyifli sohbetler eşliğinde yaptığı ve daha taze kesildiğinde hemen pişirilerek yenen tadı damağından çıkmayan bir lezzet. Erişte yemek olarak mönülerimizde yer aldığı gibi, et yemeklerinin yanında garnitür olarak da kullanılır. Çeşitli çorbalarda da yapılır. Mutfaklarda işimizi kolaylaştıran, kesme makarna adıyla da bilinen erişte, sade, kepekli, tam buğday, tereyağlı, yumurtalı, ıspanaklı, pancarlı, biberli, domatesli, havuçlu, kırmızı pancarlı gibi çeşitleri de sofralarımızı renklendiriyor. Geleneksel lezzetlerimizden erişte hamuru nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Taze erişte uzun süre saklamak için nasıl kurutulur ve saklanır? İşte, ev yapımı erişte tarifi...

ERİŞTE

Malzemeler

15 adet orta boy yumurta

Yarım litre süt

2 yemek kaşığı tuz

5 su bardağı su

5 kilo un



Yapılışı

Öncelikle erişte yapımı için; geniş bir yoğurma kabı kullanılmalı ve yufkaların serilip kurutulacağı alanlara temiz sofra bezi serilerek hazır hale getirilmelidir. Unu eleyerek yoğurma kabına alıp, ortasını çukur haline getirip 15 adet yumurtayı kırın. 2 yemek kaşığı tuzu ve yarım litre sütü ilave edip yoğurmaya başlayın.

Yoğururken yavaş yavaş gerektiği kadar ılık su ekleyerek tüm hamuru orta sert yani ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun. Hamurun kolay açılması için, üzerine nemli bir bez sererek birkaç saat kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru bıçakla keserek eşit büyüklükte bezelere ayırın ve yuvarlayarak unlanmış zemine veya bir tepsi içine dizin.

Bezelerin üzerini yine nemli bir bez ile örtün. Bezelerden birini alarak unlanmış zeminde oklava yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açın. Açtığınız yufkayı oklavanın üzerine alarak serdiğiniz örtünün üzerine yayın. Diğer yufkaları da aynı şekilde açıp örtünün üzerine aralıklı olarak serin. Tüm bezelerin açılması bittikten sonra kurumaları için bekletin. Yufkaları zedelemeden ara sıra alt üst yaparak kontrollü kurutun. (Yufkalar kenarlarından hafif kıvrılmaya başladığında kesilme kıvamına gelmiş demektir.)

Kesme işlemine başlarken 2 adet yufkayı alın ve üst üste koyarak tam ortadan ikiye kesin. Yufkaları da üst üste koyun ve 2 parmak kalınlığında enine şeritler halinde kesin. Daha sonra her bir şeridi aynı hizaya getirip üst üste koyun ve ince şeritler keserek bir kaba toplayın. Daha önceden serdiğiniz bezlerin üzerine mümkün olduğunca dağınık olarak yayın.



Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın ve erişteyi kurumaya bırakın. Ara sıra zedelemeden alt üst ederek karıştırın. Eriştenin kuruması yaklaşık 2-3 gün sürebilir. Erişteyi iyice kuruduktan sonra bez torbalara veya cam kavanozlara koyarak güneş görmeyen nemsiz bir ortamda saklayın. Afiyet olsun.

ERİŞTE YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Erişte yapımı, uzun ve yorucu bir iş olduğundan genellikle kalabalıklar halinde yapılır.

Temiz bezlere serilerek kurutulan eriştelerin ara ara karıştırılması ve ortamın havalandırılması kurutma sürecini hızlandıracaktır.

Kesim işlemi için erişte kesme makinası kullanabilirsiniz.

Baklavalık un kullanarak, eriştelerinizin daha kolay açılmasını sağlayabilirsiniz.

Daha enli ya da daha uzun kesimler ile farklı yapıda erişteler elde edebilirsiniz.

Su yerine tamamen süt ile yoğurarak sertliği artırabilirsiniz.

ERİŞTE NASIL SAKLANIR?

Erişte, bez torbalarda muhafaza edilerek daha uzun süre taze kalması sağlanabilir. Bez torba, eriştenin hava almasını sağlayacağından nemlenmesinin ve bozulmasının da önüne geçilmiş olacaktır. Bez torbalara doldurduğunuz erişteleri, rutubetsiz ve serin ortamlarda saklamalısınız.

ERİŞTE UZUN SÜRE SAKLAMAK İÇİN NASIL KURUTULUR?

Erişteleri kurutmak için yayarak fırın tepsisine dizip fırında 70 derecede en az 40 dakika kurutun. Fırına göre süresi değişebilir. Ara sıra kontrol etmenizde fayda var.

Köyde iseniz ekmek fırınlarında kurutup, uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

TULUM PEYNİRLİ CEVİZLİ ERİŞTE TARİFİ

Malzemeler

1 büyük kase erişte

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ



Üzeri için

Kırılmış ceviz

1 yemek kaşığı tereyağı

Tulum peyniri



Yapılışı

Öncelikle pilav tenceresine sıvı yağı alıp eriştelerimizi ekleyip rengi değişene kadar kavurun. Bu aşamada erişteleri kavururken kırılmaması içim dikkatli olmalıyız. Hafif hafif çevirmeliyiz. Pembeleşen eriştelere suyu ve tuzu ekleyip suyu çekene kadar pişirin. Tencerenin kapağını biraz aralık veya açık tutalım ki çok çabuk taşabiliyor ve erişteler çabuk yumuşuyor. Pişip, dinlenen erişteleri ocaktan alıp servis tabağına alın. Diğer tarafta tavaya tereyağını alıp eritin. Önce cevizle biraz yağda çevirin sonra tulum peynirini ekleyip, ocağın altını kapatın. Eriştenin üzerine gezdirin. Afiyet olsun.



