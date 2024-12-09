Meksika mutfağından tatlı bir lezzet: Alegria tarifi
Meksika mutfağının az bilinen tatlılarından biri olan Alegría, sağlıklı ve doğal içeriğiyle öne çıkıyor. Kıtır kıvamı ve zengin aromasıyla bu tatlı, tatlı severlerin favorisi olacak!
Meksika’nın geleneksel tatlarından biri olan Alegría, “mutluluk” anlamına gelir ve ismini yerken verdiği keyiften alır. Ana malzemesi olan amaranth tohumu, bu tatlıyı hem hafif hem de besleyici yapıyor.
ALEGRIA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı amaranth tohumu
- 1 su bardağı bal (veya agave şurubu)
- 1/2 su bardağı doğranmış kurutulmuş meyve (örneğin kuru kayısı, kuru üzüm)
- 1/2 su bardağı doğranmış fındık veya ceviz
- 1/4 su bardağı rendelenmiş bitter çikolata (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı tarçın
Yapılış
- Amaranth tohumlarını kavurun: Yapışmaz bir tavayı ısıtın ve amaranth tohumlarını ekleyin. Tohumlar çıtır çıtır olana kadar sürekli karıştırarak kavurun. Tohumların yanmamasına dikkat edin.
- Şurubu hazırlayın: Bir tencerede balı (veya agave şurubunu) hafifçe ısıtın. İçine tarçını ekleyerek aromalandırın. Şurubun çok kaynamamasına özen gösterin.
- Malzemeleri karıştırın: Büyük bir kapta kavrulmuş amaranth tohumlarını, doğranmış kurutulmuş meyveleri ve fındıkları birleştirin. Üzerine hazırladığınız bal şurubunu dökün ve iyice karıştırın. Karışımın her yerine eşit şekilde yayıldığından emin olun.
- Şekil verin: Karışımı yağlı kağıt serili bir tepsiye dökün ve düz bir şekilde yayın. Üzerine rendelenmiş çikolatayı serpin (isteğe bağlı). Karışımı hafifçe bastırarak sıkıştırın.
- Soğutma: Oda sıcaklığında 15-20 dakika beklettikten sonra buzdolabında 1 saat dinlendirin. Tamamen sertleşen tatlıyı dilimleyerek servis yapın.
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