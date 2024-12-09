Meksika mutfağından tatlı bir lezzet: Alegria tarifi

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:45

Güncelleme: 09.12.2024 - 12:45

Meksika’nın geleneksel tatlarından biri olan Alegría, “mutluluk” anlamına gelir ve ismini yerken verdiği keyiften alır. Ana malzemesi olan amaranth tohumu, bu tatlıyı hem hafif hem de besleyici yapıyor.

ALEGRIA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı amaranth tohumu

1 su bardağı bal (veya agave şurubu)

1/2 su bardağı doğranmış kurutulmuş meyve (örneğin kuru kayısı, kuru üzüm)

1/2 su bardağı doğranmış fındık veya ceviz

1/4 su bardağı rendelenmiş bitter çikolata (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tarçın

Yapılış