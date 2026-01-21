Cumhuriyet Gazetesi Logo
Polonya mutfağından enfes lezzet: Pierogi tarifi

21.01.2026 13:00:00
Haber Merkezi
Doğu Avrupa mutfağının en bilinen lezzetlerinden Pierogi, içi dolu hamur bohçalarıyla hazırlanan geleneksel bir mantı tarifi. Patates ve peynirle yapılan versiyonu hem ekonomik hem de doyurucu bir ana yemek alternatifi sunuyor. Haşlandıktan sonra tereyağında çevrilerek servis edilen Pierogi, çıtır-sof dokusuyla öne çıkıyor.

Pierogi, Polonya’da ev mutfağının temel tariflerinden biri olarak kabul ediliyor ve farklı iç harçlarla hazırlanabiliyor. En yaygın seçeneklerden biri olan patatesli-peynirli “Ruska” tarzı, damakta tanıdık ama farklı bir tat bırakıyor. Hamuru sade, iç harcı güçlü olan bu tarif; kalabalık sofralara uygun, önceden hazırlanıp dondurulabilen pratik bir seçenek olarak da dikkat çekiyor.

PIEROGI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

  • 3 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı, hamuru yumuşatır)

İç harç için

  • 3 adet orta boy patates
  • 1 adet soğan
  • 150-200 g beyaz peynir veya lor (tuz oranına göre ayarlayın)
  • Karabiber
  • (İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • (İsteğe bağlı) yoğurt veya ekşi krema
  • (İsteğe bağlı) ince kıyılmış dereotu / maydanoz

Yapılış

  1. Hamuru hazırlayın
  2. Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin.
  3. Ortasını açıp yumurtayı kırın, ılık suyu azar azar ekleyin.
  4. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
  5. Hamuru top yapıp üzerini örtün, 20-25 dakika dinlendirin.
  6. Patatesleri haşlayın, süzüp ezin.
  7. Soğanı küçük doğrayın, tavada az yağla pembeleştirin.
  8. Patatesin içine soğanı ve peyniri ekleyin.
  9. Karabiberle tatlandırın, harcı soğumaya bırakın.
  10. Pierogi’leri şekillendirin
  11. Hamuru unlu zeminde ince açın.
  12. Çay bardağı veya yuvarlak kalıpla daireler kesin.
  13. Her parçanın ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.
  14. Hamuru yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını iyice bastırın.
  15. (İsterseniz çatal yardımıyla kenarları sıkıştırabilirsiniz.)
  16. Geniş bir tencerede su kaynatın, tuz ekleyin.
  17. Pierogi’leri kaynar suya atın.
  18. Yüzeye çıkınca 2-3 dakika daha haşlayıp süzün.
  19. Tavada lezzetlendirin (önerilir)
  20. Tavada tereyağı + az sıvı yağı eritin.
  21. Haşlanmış pierogi’leri ekleyip iki yüzünü hafif kızartın.
  22. Sıcak servis edin.
