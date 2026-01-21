Polonya mutfağından enfes lezzet: Pierogi tarifi

Pierogi, Polonya’da ev mutfağının temel tariflerinden biri olarak kabul ediliyor ve farklı iç harçlarla hazırlanabiliyor. En yaygın seçeneklerden biri olan patatesli-peynirli “Ruska” tarzı, damakta tanıdık ama farklı bir tat bırakıyor. Hamuru sade, iç harcı güçlü olan bu tarif; kalabalık sofralara uygun, önceden hazırlanıp dondurulabilen pratik bir seçenek olarak da dikkat çekiyor.
PIEROGI TARİFİ
Malzemeler
Hamur için
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı, hamuru yumuşatır)
İç harç için
- 3 adet orta boy patates
- 1 adet soğan
- 150-200 g beyaz peynir veya lor (tuz oranına göre ayarlayın)
- Karabiber
- (İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı tereyağı
Üzeri için
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- (İsteğe bağlı) yoğurt veya ekşi krema
- (İsteğe bağlı) ince kıyılmış dereotu / maydanoz
Yapılış
- Hamuru hazırlayın
- Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin.
- Ortasını açıp yumurtayı kırın, ılık suyu azar azar ekleyin.
- Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamuru top yapıp üzerini örtün, 20-25 dakika dinlendirin.
- Patatesleri haşlayın, süzüp ezin.
- Soğanı küçük doğrayın, tavada az yağla pembeleştirin.
- Patatesin içine soğanı ve peyniri ekleyin.
- Karabiberle tatlandırın, harcı soğumaya bırakın.
- Pierogi’leri şekillendirin
- Hamuru unlu zeminde ince açın.
- Çay bardağı veya yuvarlak kalıpla daireler kesin.
- Her parçanın ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.
- Hamuru yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını iyice bastırın.
- (İsterseniz çatal yardımıyla kenarları sıkıştırabilirsiniz.)
- Geniş bir tencerede su kaynatın, tuz ekleyin.
- Pierogi’leri kaynar suya atın.
- Yüzeye çıkınca 2-3 dakika daha haşlayıp süzün.
- Tavada lezzetlendirin (önerilir)
- Tavada tereyağı + az sıvı yağı eritin.
- Haşlanmış pierogi’leri ekleyip iki yüzünü hafif kızartın.
- Sıcak servis edin.