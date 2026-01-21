Polonya mutfağından enfes lezzet: Pierogi tarifi

Pierogi, Polonya’da ev mutfağının temel tariflerinden biri olarak kabul ediliyor ve farklı iç harçlarla hazırlanabiliyor. En yaygın seçeneklerden biri olan patatesli-peynirli “Ruska” tarzı, damakta tanıdık ama farklı bir tat bırakıyor. Hamuru sade, iç harcı güçlü olan bu tarif; kalabalık sofralara uygun, önceden hazırlanıp dondurulabilen pratik bir seçenek olarak da dikkat çekiyor.

PIEROGI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı, hamuru yumuşatır)

İç harç için

3 adet orta boy patates

1 adet soğan

150-200 g beyaz peynir veya lor (tuz oranına göre ayarlayın)

Karabiber

(İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

(İsteğe bağlı) yoğurt veya ekşi krema

(İsteğe bağlı) ince kıyılmış dereotu / maydanoz

Yapılış