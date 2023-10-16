Portakallı kereviz nasıl yapılır? 5 püf noktasıyla tarifi...

Yayınlanma: 16.10.2023 - 08:09

Güncelleme: 16.10.2023 - 08:09

Kereviz kök ve yapraklarıyla bir bütün olarak tüketilebilen bir sebze. İçerdiği vitamin, mineral ve bitkisel gıdalar sayesinde sağlığa birçok faydası var. İşte portakallı kereviz hazırlamanın püf noktaları…

KEREVİZ SEÇİMİ ÖNEMLİ

Kereviz, seçerken ağır olması ve içinin boş olmaması gerekir. Bunun yanı sıra dışı çok kararmış olmayan, mümkün olduğunca parlak görünen bir kereviz seçerek yemeğin çok daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

KEREVİZİN KARARMASINI VE KOKUSUNU ÖNLEYİN

Kereviz, soyulduktan sonra kısa sürede kararan sebzelerden biridir. Kerevizleri soyup doğradıktan sonra limonlu ya da unlu suda bekletin. Pişirmeden öncede suyunu iyice süzmeyi unutmayın. Kereviz sevmeyenler genellikle kokusundan şikayet ederler. Limonlu suda bekletmek aynı zamanda kokusunuda engeller…

KEREVİZE PATATES VE HAVUÇ EKLEYİN

Kereviz pişince patatese çok benzer ve kerevizle çok uyumludur. Kereviz yemeğine 1 adet patates doğrayarak daha lezzetli sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca havuçları kerevize halka şeklinde doğrayıp kereviz yemeğine ekleyerek lezzetini, görüntüsünü ve faydalarını artırabilirsiniz.

PORTAKAL SUYU KULLANIN

Kereviz pişirirken yemeğinin daha lezzetli olması için su yerine portakal suyu kullanın. Taze portakal suyu sayesinde kereviz yemeğine özel bir lezzet ve hoş bir koku kazandırabilirsiniz.

KEREVİZİN SAPLARINI EKLEYİN

Yemeğin pişmesi esnasında kerevizin saplarını ve yapraklarını kullanmanız yemeğinizde güzel bir aromalı koku oluşmasını sağlayacaktır. Çok az kereviz sapı kullanmanız yeterli olacaktır. Ayrıca servis esnasında maydanoz ve dereotu kullanabilirsiniz.

PORTAKALLI KEREVİZ TARİFİ

Malzemeler



2 adet kereviz



1 adet soğan



1 adet havuç



1 adet patates



Çok az ince doğranmış kereviz yaprağı ve sapı



1 su bardağı portakal suyu



1 çay bardağı zeytinyağı



Tuz



Yapılışı



Öncelikle kerevizleri temizleyip doğrayıp, limolu suda 15-20 dakika bekletin. Tencereye zeytinyağını koyup ısıtın. Soğanları yemeklik doğrayıp tencereye ilave edip yumuşayana kadar kavurun. Havucu halka halka doğrayıp ilave edip soğanlarla birlikte 1-2 dakika daha kavurun. Kerevizin ve patatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayın ve tencereye ilave edin. 1 dakika kadar rengi değişmeyecek şekilde arada bir karıştırarak kavurun. İnce doğranmış kereviz saplarını ve yapraklarını, tuzu, portakal suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynayınca kısık ateşte kereviz ve havuç yumuşayana kadar pişirin. Pişerken yemeğinizin suyu çok azalırsa çok az sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Diğer zeytinyağlı yemeklerde olduğu gibi portakallı kereviz yemeğini de piştikten sonra bir süre dinlendirip servis edin. Afiyet olsun…



