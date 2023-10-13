Samsun’un meşhur ‘Bafra’ pidesi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:43

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:43

Bafra Pidesi için Türk Patent Enstitüsüne müracaat edilmiş, bu kurum tarafından, ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ verilmiştir. Bafra pidesi 70-75 cm uzunluğunda ve 3-4 cm eninde olup, üstü kapalıdır. Pişen ve tereyağı ile yağlanan Bafra pidesi 6 eşit parçaya kesilmesiyle (yaklaşık 12-13 cm uzunluğunda) servis edilir, yerken hamurunun özelliğinden dolayı baklava gibi ağızda dağılır. Bafra pidesinin yapımında Bafra yöresine has olan tereyağı kullanılmaktadır. Bu tereyağı Bafra' da yetiştirilen hayvanlardan elde edilmekte olup pideye ayrı bir lezzet katmaktadır. Siz de bu pideyi evinizde denemek isterseniz işte tarifi…

BAFRA PİDESİ

Malzemeler



Hamuru için



3 su bardağı un



1 paket instant maya



1 su bardağı ılık su



1 çay kaşığı tuz





İç harcı için:



300 gram az yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan



1 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı tuz



2 yemek kaşığı zeytinyağ





Üzeri için



4 yemek kaşığı tereyağı





Yapılışı



Öncelikle hamuru için; Su, maya ve unu bir kapta karıştırın ve 5 dakika kadar yoğurun. Üzerine tuz ekleyin ve hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin. Bir kabın içini hafifçe unlayın ve hamuru da unlayıp kabın içine yerleştirin. Üzerini kapatarak 1 saat kadar mayalandırın.



İç harcı için; Bir tavanın içerisine kıyma, yağ, tuzu ekleyerek kavurun. Kıyma kahverengi bir hal alana kadar kavurma işlemine devam edin ve ocaktan alın. Kavrulmuş kıymanın içine doğranmış soğan ve karabiber ekleyerek karıştırın. Soğan kavrulmayacak. Ardından soğumaya bırakın. Hamur mayalandıktan sonra hafifçe üzerine bastırın ve 4 eşit parçaya bölün. Ustalar pidenin daha çok uzaması bezelere bölünmüş hamuru bir defa daha dinlendirir. Ama biz evde fırın tepsisine göre yapacağımız için tekrar dinlenmesine gerek yok. Bezeleri unladıktan sonra merdane yardımıyla uzun bir şekilde açın. Arada bir elinizle çekerek uzamasını sağlayın. Hamurun orta kısmına kenarda boşluk kalacak şekilde kıymalı harç ekleyin. Harcı uzunlamasına hamurun üzerine yayın. Hamurun kenarlarını yukarıda birleştirin. Hamurun üzerini çimdikleyerek kapatın. Kenar kısımlarını çekerek uzatabilirsiniz. Yağlı kağıt serili tepsiye, pideleri ikişer ikişer yerleştirin. Önceden ısıtılmış 220 dereceli fırında pideleri 12 dakika kadar pişirin. Bafra pidelerini pişer pişmez başka bir kaba alın ve üzerine tereyağı sürün. Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…







