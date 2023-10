Konsome nedir? Konsome çorbası nasıl yapılır?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 07:25

Güncelleme: 16.10.2023 - 07:25

Konsome, berrak sıvı anlamına gelmektedir. Et, tavuk ya da balık ile de yapılabilir. Oldukça lezzetli ve besleyicidir. Genellikle çorba olarak tüketilir. Konsome bizim et suyu dediğimiz, ürüne benzemekle birlikte ondan biraz daha ileri seviye bir tür çorbadır. Konsome yapmak için et suyu ya da kemik suyu tencerede iyice çırpılmış yumurta beyazı, kıyma, havuç, kereviz sapı, pırasa gibi sebzelerle bir araya getirilir ve ocakta pişmeye bırakılır. Karışıma ayrıca ekşilik katmak için limon veya domates de ilave edilebilir. İşte en basit haliyle konsome tarifi…

KONSOME

Malzemeler



5 su bardağı et suyu



150 gram yağsız dana kıyma



1 adet havuç



1 adet pırasa



2 adet kereviz sapı



1 adet domates



2 adet yumurta beyazı



Tuz



Yapılışı



Öncelikle geniş bir tencerede 5 su bardağı et suyunu kaynatıp altını kısın. Sebzeleri küp küp doğrayın. Kıyma, sebzeler ve yumurta beyazını et suyuna ilave edin. Ara ara karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Ocağın altını kısıp yumurtanın suyun üzerinde katılaşarak birikmesini bekleyin. Kaşığın arkasıyla katılaşan katmanın ortasında bir delik açın. Bu hem dumanın çıkmasına hem de konsomenizin durumunu kontrol etmenize yardımcı olur.Yarım saat boyunca karıştırmadan bu şekilde kısık ateşte pişirdiğiniz konsomenin üzerindeki katı parçayı kevgirle alıp tülbent serdiğiniz süzgeçle süzün. Çıkan berrak su konsomedir. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun…