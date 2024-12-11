Portekiz mutfağının hazinesi: Cataplana tarifi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:43

Güncelleme: 11.12.2024 - 12:43

Cataplana, Portekiz’in deniz mahsulleriyle ünlü Algarve bölgesine özgü, hem göze hem damağa hitap eden bir yemektir. Adını, yemek pişirirken kullanılan özel bakır tencereden alan bu yemek, taze deniz ürünlerinin, sebzelerin ve baharatların muhteşem bir uyumuyla hazırlanır. İşte sofralarınıza Akdeniz esintisi katacak klasik Cataplana tarifi...

Malzemeler

500 gram karışık deniz mahsulleri (karides, midye, kalamar)

2 adet soğan (ince dilimlenmiş)

3 diş sarımsak (doğranmış)

2 adet domates (küp doğranmış)

1 adet kırmızı dolmalık biber (şeritler halinde doğranmış)

1 adet yeşil dolmalık biber (şeritler halinde doğranmış)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı safran (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yarım demet taze maydanoz

Hazırlık

Tencereyi Hazırlayın: Eğer bir cataplana tencereniz yoksa derin bir tava veya geniş bir tencere kullanabilirsiniz.

Soğan ve Sarımsak: Zeytinyağını tencereye alın, soğan ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

Sebzeler: Biberleri ve domatesleri ekleyin. Orta ateşte sebzeler suyunu bırakıp hafifçe çekene kadar pişirin.

Deniz Mahsulleri: Karışık deniz mahsullerini ekleyin ve karıştırın. Üzerine tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve safranı serpiştirin.

Buharda Pişirme: Beyaz şarap veya yarım çay bardağı su ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte deniz mahsulleri pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Servis: Maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın. Yanına kızarmış ekmek veya sade pilavla sunabilirsiniz.