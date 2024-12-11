Portekiz mutfağından içinizi ısıtacak enfes lezzet: Caldo Verde tarifi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:17

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:17

Caldo Verde, Portekiz mutfağının en sevilen ve bilinen yemeklerinden biridir. "Yeşil çorba" anlamına gelen bu yemek, hem pratik yapımı hem de sıcak, doyurucu lezzetiyle özellikle soğuk günlerde sofraları ısıtır. Basit malzemelerle yapılan Caldo Verde, köklü bir geçmişe sahip olup, geleneksel olarak aile buluşmalarında ve özel günlerde tercih edilir. Peki, Portekiz mutfağından içinizi ısıtacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Caldo Verde tarifi...

CALDO VERDE TARİFİ

Malzemeler

2-3 adet orta boy patates

1 adet büyük boy soğan

2-3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre su veya tavuk suyu

200 gram dilimlenmiş Portekiz chorizo (sucuk) veya alternatif bir sucuk

150-200 gram ince doğranmış kara lahana (kale)

Tuz ve karabiber

CALDO VERDE YAPILIŞI

Patatesleri, soğanı ve sarımsağı soyup doğrayın.

Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve soğan ile sarımsağı birkaç dakika kavurun.

Ardından doğranmış patatesleri ekleyip karıştırın.

Üzerine suyu veya tavuk suyunu ekleyin ve tüm malzemeler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Bu süreç yaklaşık 15-20 dakika sürebilir.

Çorba karışımını bir blender veya el blenderı kullanarak püre haline getirin.

Pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra tekrar tencereye alın.İnce ince doğranmış kara lahanayı çorbaya ekleyin.

5-7 dakika boyunca lahanalar yumuşayana kadar kaynatın.

Chorizo veya sucuk dilimlerini ayrı bir tavada hafifçe kızartın ve ardından çorbaya ekleyin.

Çorbayı kâselere paylaştırın.

Üzerine biraz zeytinyağı gezdirip sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!