Tam kıvamında tane tane pirinç pilavı tarifi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:08

Güncelleme: 11.12.2024 - 12:08

Pirinç pilavı Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Her ne kadar yapımı kolay gibi görünse de mükemmel bir pilav hazırlamak özen ve birkaç püf noktasını bilmeyi gerektirir. İşte tam kıvamında, tane tane dökülen pirinç pilavı tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı limon suyu (pilavın beyaz olması için)

Yapılışı

Pirinçleri yıkayın: Pirinci geniş bir kaba alın ve soğuk su ile iyice yıkayın. Nişastanın tamamen çıkması için su berraklaşana kadar birkaç kez yıkayın. Ardından pirinçleri ılık tuzlu suda 20 dakika kadar bekletin.

Yağları eritin: Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağı alın, tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırın.

Pirinçleri kavurun: Süzülen pirinçleri tencereye ekleyin ve orta ateşte şeffaflaşana kadar kavurun. Bu işlem pilavın tane tane olmasını sağlar.

Suyu ekleyin: Kavrulan pirinçlere sıcak suyu veya et suyunu ekleyin. Tuz ve limon suyunu ilave ederek karıştırın.

Pilavı pişirin: Tencerenin kapağını kapatın ve pilavı kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

Dinlendirin: Ocağı kapattıktan sonra pilavın üzerine temiz bir havlu koyarak kapağını kapatın. Pilavı 10-15 dakika dinlendirin.