Coğrafi işaret belgesi aldı: Bozdoğan pidesi tarifi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:38

Güncelleme: 11.12.2024 - 10:38

Ege mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan Bozdoğan pidesi, kendine özgü hamuru ve dolgun iç harcıyla damakları şenlendiriyor. Adını Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden alan bu pide, taş fırın lezzetini evde yakalamak isteyenler için harika bir alternatif. Hem kıymalı hem de sebzeli seçenekleriyle geniş bir kitleye hitap eden bu tarif, sofranızın yıldızı olacak!

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı kuru maya

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için (kıymalı):

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 domates (rendelenmiş)

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Yapılışı

Hamur Hazırlığı:

Bir karıştırma kabına unu eleyin ve ortasını havuz gibi açın. Tuz, şeker ve kuru mayayı ekleyin. Yavaş yavaş ılık suyu ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru streç filmle kapatıp ılık bir ortamda 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.

İç Harcı Hazırlama:

Bir tavada kıymayı kavurun. Doğranmış soğan ve biberi ekleyip soteleyin. Rendelenmiş domatesi ve baharatları ilave edin. Karışımı birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

Pide Şekillendirme:

Mayalanan hamuru eşit parçalara ayırın. Her bir parçayı ince uzun şekilde açın. Ortasına iç harcı yayın ve kenarlarını hafifçe kıvırarak pide şekli verin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pideleri 15-20 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Çıkardıktan sonra kenarlarına tereyağı sürerek servis yapın.

Servis Önerisi:

Yanında bir kase yoğurt ya da çoban salatayla birlikte sunarak Ege'nin tazeliğini sofranıza taşıyabilirsiniz.