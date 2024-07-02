Yaz aylarının hem pratik hem sevilen lezzeti: Patlıcan çullama tarifi...

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2024 Salı, 13:49
Yaz aylarının hem pratik hem sevilen lezzeti: Patlıcan çullama tarifi...

Patlıcan çullama, Amasya yöresine ait geleneksel bir yemektir ve lezzetiyle oldukça beğenilir. Özellikle patlıcan mevsiminde, közlenmiş patlıcanın lezzetiyle hazırlanan bu yemek, pratikliğiyle de öne çıkar. Patlıcan, soğan, domates ve biber gibi basit malzemelerle yapılan bu yemek, hem ana yemek olarak hem de yanında ekstra lezzetlerle sunulabilecek çok yönlü bir tarif olarak öne çıkar.

Yaz aylarının hem pratik hem sevilen lezzeti: Patlıcan çullama tarifi...

Patlıcan çullama yaparken, közlenmiş patlıcanın yumuşaklığı ve aroması yemeğe eşsiz bir tat katarken, domates ve biberin taze ve baharatlı dokusu da lezzeti zenginleştirir. Bu yemek, hem sıcak olarak hem de soğuk olarak tüketilebilir; bu da onu özellikle yaz aylarında tercih edilen bir yemek haline getirir. Peki, yaz aylarının hem pratik hem sevilen bu yemeği nasıl yapılır? İşte patlıcan çullama tarifi...

Yaz aylarının hem pratik hem sevilen lezzeti: Patlıcan çullama tarifi...

PATLICAN ÇULLAMA TARİFİ

Malzemeler:

3 adet patlıcan

2 adet kapya biber

2 adet yeşil köy biberi

2 adet domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1 kase ayıklanmış maydanoz

Yaz aylarının hem pratik hem sevilen lezzeti: Patlıcan çullama tarifi...

PATLICAN ÇULLAMA YAPILIŞI

Döküm tencereniz varsa soğan hariç tüm sebzeleri 10 dakika arayla çevirerek közleyin. 

Fırında közleyecekseniz ise 180 derece önceden ısıtıp patlıcanlar yumuşayıncaya dek 25-30 dakika kadar fırınlayın.

Közlenmiş sebzeleri kapağını kapatabileceğiniz bir kaba alın.

Kapatıp 15 dakika kadar bu şekilde dinlendirin. 

Ardından hepsinin kabuklarını soyun.

Patlıcanları büyük küpler halinde doğrayın. 

Biber ve domatesleri ise küçük küpler halinde doğrayın.

Zeytinyağını tavada ısıtın ve piyazlık doğradığınız soğan ve ince ince kıydığınız sarımsaklar tamamen karamalize olup yumuşayıncaya dek karıştırarak soteleyin.

İyice yumuşamış soğanlara önce domatesleri ekleyip 1-2 dakika soteleyin.

Ardından kalan tüm sebzeleri ekleyin. 

Tuz, karabiberini ekleyip karıştırın.

2-3 dakika kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin.

Ocaktan almadan hemen önce kıyılmış maydanozu ekleyip hafifçe karıştırın. 

Servis tabağına alın, damak tadınıza göre sirke veya limon suyu ilave edebilir, zeytinyağı dökerek servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

Patlıcan çullama Patlıcan çullama tarifi patlıcan yaz yemekleri Yemek Tarifi yemek tarifleri yöresel lezzet yöresel lezzetler yöresel mutfak yöresel yemek

En Çok Okunan Haberler