Yaz aylarının hem pratik hem sevilen lezzeti: Patlıcan çullama tarifi...

Patlıcan çullama yaparken, közlenmiş patlıcanın yumuşaklığı ve aroması yemeğe eşsiz bir tat katarken, domates ve biberin taze ve baharatlı dokusu da lezzeti zenginleştirir. Bu yemek, hem sıcak olarak hem de soğuk olarak tüketilebilir; bu da onu özellikle yaz aylarında tercih edilen bir yemek haline getirir. Peki, yaz aylarının hem pratik hem sevilen bu yemeği nasıl yapılır? İşte patlıcan çullama tarifi...