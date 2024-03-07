Pratik, ekonomik ve lezzetli: Yalancı Tavuk Göğsü Pastası tarifi!
Tatlı krizlerine son vermenin lezzetli bir yolu var! Yalancı tavuk göğsü pastası, adeta bir şölen sunarak sofralarınıza renk katacak. Hem pratik hem de ekonomik olan bu tarifle, misafirlerinizi kolayca etkileyebilir, özel günlerinizi tatlandırabilirsiniz. Üstelik pastanın içindeki kat kat doku, her lokmada ayrı bir lezzet patlaması yaşatacak...
Lezzet dünyasında yeni bir soluk getiren bu tarif, hazırlık aşamasındaki kolaylığıyla öne çıkarken, malzemelerin ekonomik oluşu da mutfağınızın bütçesine dost bir alternatif sunuyor. Yalancı tavuk göğsü pastası, geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla birleştirerek herkesin favorisi olmaya aday. Şimdi, sofralarınıza farklı bir tat katmanın tam zamanı...
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı margarin
1 paket vanilin
Petibör bisküvi veya kedidili bisküvi
Kakao
YAPILIŞI
Tavuk göğsü için; toz şeker, süt, un, margarin bir tencerede karıştırın. Kısık ateşte karışım kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin.
Karışım kaynadıktan sonra ocaktan alınır içine vanilin eklenir. Dinlenmeye bırakılan tatlı soğuduktan sonra hafifçe ıslatılan bir borcama bir parmak kalınlığında olacak şekilde dökülür. Üzerine petibör bisküvi veya kedidili bisküvi dizilir. Bu aşama tavuk göğsü bitene kadar tekrarlanır. Dolaba kaldırılan tatlı toz kakao serpilerek servis edilebilir.
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