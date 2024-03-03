Tatlı krizine son! Ev yapımı ekler tarifi...

Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 14:00

Ev yapımı ekler, pastanelerde gördüğümüz şık ve lezzetli tatlıların evde kolayca yapılabilen versiyonlarından biridir. İçi krema dolu ve çikolata sosuyla kaplanmış olan bu tatlılar, özel günlerde veya sıradan bir günü anlamlandırmak için harika bir seçenektir.

Malzemeler

Hamur İçin:

1 su bardağı su

1/2 su bardağı tereyağı

1/4 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı un

4 büyük boy yumurta

Krema İçin:

2 su bardağı süt

4 yumurta sarısı

1/2 su bardağı şeker

1/4 su bardağı un

1/4 su bardağı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Çikolata Ganajı İçin:

1/2 su bardağı krema

100 gram bitter çikolata, doğranmış

Yapılışı

Fırını 200°C derecede önceden ısıtın. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine bir sıkma torbası takın.

Bir tencerede su, tereyağı ve tuzu orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra unu ekleyin ve karışım pürüzsüz bir hamur olana kadar karıştırın.

Hamuru bir karıştırıcı kabına aktarın ve biraz soğumasını bekleyin. Ardından, yumurtaları tek tek ekleyerek hamuru pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına doldurun. Yağlı kağıt üzerine 10 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde şeritler halinde sıkın.

Hamurları hafifçe nemli bir fırça yardımıyla düzeltin ve üzerlerine biraz su sürün.

Fırını 200°C dereceye getirin ve ekleri 15 dakika pişirin. Ardından, sıcaklığı 180°C (350°F) dereceye düşürün ve 20-25 dakika daha pişirin, ekler altın rengini alana kadar.

Ekleri fırından çıkarın ve tamamen soğumalarını bekleyin.

Krema için, bir tencerede sütü kaynatın. Başka bir kapta yumurta sarıları, şeker, un ve mısır nişastasını çırpın. Kaynayan sütü yumurta karışımına yavaşça ekleyerek karıştırın. Karışımı tekrar tencereye aktarın ve koyulaşana kadar orta ateşte karıştırarak pişirin. Ocaktan alın, vanilya özütünü ekleyin ve soğumaya bırakın.

Eklerin üzerinden keserek içine hazırladığınız kremayı sıkın.

Çikolata ganajı için, küçük bir tencerede krema ısıtın, ancak kaynatmayın. Doğranmış çikolatayı ekleyin ve karıştırarak eritin. Eklerin üzerine dökün.

Ekleri buzdolabında en az bir saat dinlendirin ve servis yapın.