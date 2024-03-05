Sütlü tatlıların zirvesi: Sütlaç tarifi

Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:34

Güncelleme: 05.03.2024 - 16:34

Sütlü tatlılar denince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan sütlacı, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olarak kabul edilir. Hem hafifliğiyle hem de muhteşem tadıyla sofraların baş tacı olan sütlacı evde yapmak, aslında sandığınızdan çok daha kolaydır. Bu tarif, sütlacın ev yapımı tarifini adım adım anlatarak, tatlı kravinglerinizi kolayca gidermenize yardımcı olacak. İşte, süt, pirinç ve vanilyanın muhteşem uyumunu bir araya getiren, ev yapımı sütlacın püf noktaları ve incelikleri...

SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 lt süt

2 çay bardağı pirinç

1 litre su

3 yemek kaşığı pirinç unu

1,5 -2 su bardağı toz şeker (eğer çok şekerli sevmiyorsanız 1,5 bardak kullanabilirsiniz)

1 su bardağı süt

tarçın

Yapılış