Sütlü tatlıların zirvesi: Sütlaç tarifi
Bu tarif, klasik Türk mutfağının vazgeçilmezi sütlacın ev yapımı tarifini adım adım sunarak, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi lezzet dolu bir tatlıyla buluşturmanızı sağlıyor.
Sütlü tatlılar denince akla gelen ilk lezzetlerden biri olan sütlacı, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olarak kabul edilir. Hem hafifliğiyle hem de muhteşem tadıyla sofraların baş tacı olan sütlacı evde yapmak, aslında sandığınızdan çok daha kolaydır. Bu tarif, sütlacın ev yapımı tarifini adım adım anlatarak, tatlı kravinglerinizi kolayca gidermenize yardımcı olacak. İşte, süt, pirinç ve vanilyanın muhteşem uyumunu bir araya getiren, ev yapımı sütlacın püf noktaları ve incelikleri...
SÜTLAÇ TARİFİ
Malzemeler
- 1 lt süt
- 2 çay bardağı pirinç
- 1 litre su
- 3 yemek kaşığı pirinç unu
- 1,5 -2 su bardağı toz şeker (eğer çok şekerli sevmiyorsanız 1,5 bardak kullanabilirsiniz)
- 1 su bardağı süt
- tarçın
Yapılış
- Sütlaç yapmak için öncelikle pirinci yıkayıp su ile ateşe koyun.
- Pirinçler uzayıp suyu çekene kadar kaynatın. Ocağı çok yüksek ateşte açarak pirinçleri yakmamaya dikkat edin.
- Ardında soğuk sütü ekleyin. 1-2 defa karıştırıp, kaynamasını bekleyin.
- Bu arada bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile ezin. Topak kalmamasına mutlaka dikkat edin.
- Tencerede kaynamakta olan sütten 1-2 kepçe alıp kaseye ekleyin. (pirinç unu ılınmış olmalı).
- Pirinç ununu tencereye ekleyin, ara sıra karıştırarak 10 dakika kadar pişirin.
- Toz şekeri ilave edip karıştırın ve 1-2 taşım daha kaynatın.
- Sütlacı kaselere paylaştırın.
- Soğuyunca sütlaçların üzerlerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.
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