Pratik Kayseri Yağlaması tarifi... 15 dakikada iftar sofrasında!

Son dönemin en beğenilen lezzetlerinden biri olan Kayseri Yağlaması çok pratik bir şekilde 15 dakika içinde hazırlanabilir. İşte enfes yağlama tarifi...

Pratik Kayseri Yağlaması tarifi... 15 dakikada iftar sofrasında!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 21:23

Kayseri’nin meşhur yağlamasını uzun uzun hamur yoğurmadan ve açmadan, hazır lavaş kullanarak pratik bir şekilde hazırlamak mümkün... İşte pratik yağlama tarifi!

MALZEMELER

Kıymalı Sos İçin

300 g kıyma

1 adet soğan (küçük doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 adet domates (rendelenmiş)

1 çay bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Diğer Malzemeler

6 adet lavaş

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı yoğurt (servis için)

2 diş sarımsak (ezilmiş, yoğurda eklemek için)

HAZIRLANIŞI

Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alın, soğanları ekleyip kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Rendelenmiş domatesleri, sıcak suyu ve baharatları ekleyin, kısık ateşte 10 dakika kaynatın.

Lavaşların her tarafına eritilmiş tereyağı sürün.

Lavaşları hafifçe ısıtılmış bir tavada veya fırında birkaç dakika ısıtarak yumuşak ve lezzetli hale getirin.

Lavaşı servis tabağına alın, üzerine kıymalı sostan yayın.

Üzerine bir lavaş daha koyun, tekrar sos ekleyin.

Bu işlemi tüm lavaşlar için tekrar edin.

Sarımsaklı yoğurt ile birlikte dilimleyerek servis edin.


Etiketler: #pratik #yağlama #iftar

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