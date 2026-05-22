Pratik ve enfes bir lezzet: Portakallı revani tarifi

Mutfak literatüründe kökeni Osmanlı saray mutfağına uzanan ve Ermenistan’ın fethi şerefine saray helvacıları tarafından icat edildiği için "Erivan" kelimesinden türeyen Revani, şerbetli tatlılar arasında hamurunun hafifliğiyle ayrışır. Onu sıradan revanilerden ayıran en rafine dokunuş ise portakal entegrasyonudur. Portakal kabuğu ve suyu, irmiğin unsu kokusunu tamamen kırarak tatlıya muazzam bir aroma derinliği kazandırır.
PORTAKALLI REVANİ TARİFİ
Malzemeler
Kek Tabanı İçin:
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt (oda sıcaklığında - kekin sünger dokusu için şarttır)
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 adet portakalın ince rendelenmiş kabuğu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Narenciyeli Şerbeti İçin:
- 2.5 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- Yarım su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
- 3-4 damla limon suyu
Yapılışı
- İlk olarak şerbeti hazırlayın. Su ve toz şekeri bir tencereye alıp karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 10 dakika kaynatın. Ardından taze sıkılmış portakal suyunu ve limon suyunu ekleyip 5 dakika daha tıkırdatın ve şerbeti tamamen soğumaya bırakın. (Portakal suyunun şerbete sonradan eklenmesi, aromanın uçmaması için teknik bir zorunluluktur).
- Derin bir kapta oda sıcaklığındaki yumurtaları ve şekeri, mikserin yüksek devrinde rengi tamamen açılıp krema kıvamına gelene kadar en az 4-5 dakika çırpın.
- Sıvı yağı, yoğurdu ve ince rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip mikserin en düşük devrinde kısa bir süre karıştırın.
- İrmiği, elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı harca ilave edin. Bu aşamadan sonra mikseri bırakıp bir spatula yardımıyla, hamuru alttan üste doğru nazikçe katlayarak (fold ederek) pürüzsüz bir kıvama getirin.
- Yağlanmış dikdörtgen veya kare bir borcama harcı dökün ve üzerini düzleyin. Önceden ısıtılmış 180°C derece fırında (alt-üst ayar), üzeri altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Fırından çıkan sıcak kekin ilk buharının çıkması için 2-3 dakika bekleyin. Ardından tamamen soğumuş olan portakallı şerbeti, sıcak kekin üzerine her yerine eşit gelecek şekilde gezdirin.