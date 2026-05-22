Pratik ve enfes bir lezzet: Portakallı revani tarifi

Mutfak literatüründe kökeni Osmanlı saray mutfağına uzanan ve Ermenistan’ın fethi şerefine saray helvacıları tarafından icat edildiği için "Erivan" kelimesinden türeyen Revani, şerbetli tatlılar arasında hamurunun hafifliğiyle ayrışır. Onu sıradan revanilerden ayıran en rafine dokunuş ise portakal entegrasyonudur. Portakal kabuğu ve suyu, irmiğin unsu kokusunu tamamen kırarak tatlıya muazzam bir aroma derinliği kazandırır.

PORTAKALLI REVANİ TARİFİ

Malzemeler

Kek Tabanı İçin:

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt (oda sıcaklığında - kekin sünger dokusu için şarttır)

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 adet portakalın ince rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Narenciyeli Şerbeti İçin:

2.5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

3-4 damla limon suyu

Yapılışı