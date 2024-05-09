Enerji bombası: Cevizli ve üzümlü atom kurabiye tarifi...

Cevizli üzümlü atom kurabiye, enerji dolu malzemeleriyle tatlı krizlerinizi lezzetli ve doyurucu bir şekilde giderecek harika bir seçenektir. Peki, enerji bombası bu lezzet nasıl yapılır? İşte cevizli ve üzümlü atom kurabiye tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:59
Enerji bombası: Cevizli ve üzümlü atom kurabiye tarifi...
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Cevizli üzümlü atom kurabiye, enerji dolu malzemeleriyle tatlı krizlerinizi lezzetli ve doyurucu bir şekilde giderecek harika bir seçenektir. Cevizin kıtırlığı ve kuru üzümün doğal tatlılığı, tereyağı ve balın eşsiz aromasıyla birleşerek bu kurabiyeleri özel kılar. Hem sağlıklı hem de pratik olan bu tarif, misafirlerinizi şaşırtmak ya da kendinize keyifli bir kaçamak yapmak için ideal. Her ısırıkta farklı lezzetlerin uyumunu hissedeceğiniz bu muhteşem kurabiyeler, en favori tarifiniz olacak. Peki, enerji bombası bu lezzet nasıl yapılır? İşte cevizli ve üzümlü atom kurabiye tarifi...

CEVİZLİ VE ÜZÜMLÜ ATOM KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

150 gram margarin veya tuzsuz tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

4 bardak un

2 adet elma

4 adet kuru kayısı

4 adet incir

2 yemek kaşığı üzüm

1/2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

1 adet yumurta akı

1/2 çorba kasesi pekmez

1 su bardağı ceviz içi

CEVİZLİ VE ÜZÜMLÜ ATOM KURABİYE YAPILIŞI

Hamuru için tüm malzemeleri koyup karıştırın.

Yumuşak bir hamur elde edin.

İç harcı için elmayı soyup rendeleyin.

Şeker ve tarçınla suyunu çekene kadar pişirin.

Soğuyunca küçük küçük doğranmış incir, kayısı ve üzümleri koyup karıştırın.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler alıp ortasını oyup harcı ekleyerek kapatın.

Hepsi tamamlanınca kurabiyeleri önce yumurta akına sonra ceviz kırığına bulayın.

200 derece önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkınca sıcakken 1 tatlı kaşığı pekmezi kurabiyelere dökün.

Soğuyunca servis yapın. 

Afiyet olsun!


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