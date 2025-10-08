Pratik ve lezzetli: Etimek tatlısı tarifi

Etimek tatlısı, Türk mutfağının modern klasiklerinden biridir. Hazır tuzsuz etimeklerle yapılan bu tatlı, zahmetsiz hazırlanışıyla misafire de kendine de sunabileceğin en şık tatlılardan biri. Alt katında karamel tadında ıslanmış etimekler, üzerinde ise vanilyalı muhallebiyle hem yumuşak hem de kıtır bir denge yakalar. Soğuduktan sonra fıstık, ceviz veya hindistan ceviziyle süslenerek servise hazır hale gelir.

ETİMEK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Tabanı için:

1 paket tuzsuz etimek (yaklaşık 10–12 adet)

Karamelli Şerbet için:

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

Kreması için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 paket krem şanti (1 su bardağı süt ile hazırlanmış)

Hindistan cevizi veya dövülmüş Antep fıstığı

Yapılışı