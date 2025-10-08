Pratik ve lezzetli: Etimek tatlısı tarifi

Etimek tatlısı, Türk mutfağının modern klasiklerinden biridir. Hazır tuzsuz etimeklerle yapılan bu tatlı, zahmetsiz hazırlanışıyla misafire de kendine de sunabileceğin en şık tatlılardan biri. Alt katında karamel tadında ıslanmış etimekler, üzerinde ise vanilyalı muhallebiyle hem yumuşak hem de kıtır bir denge yakalar. Soğuduktan sonra fıstık, ceviz veya hindistan ceviziyle süslenerek servise hazır hale gelir.
ETİMEK TATLISI TARİFİ
Malzemeler
Tabanı için:
- 1 paket tuzsuz etimek (yaklaşık 10–12 adet)
Karamelli Şerbet için:
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı su
- Kreması için:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
- 1 paket krem şanti (1 su bardağı süt ile hazırlanmış)
- Hindistan cevizi veya dövülmüş Antep fıstığı
Yapılışı
- Şerbeti hazırlayın: Şekeri tavaya alın, kısık ateşte karamelize olana kadar eritin. nÜzerine suyu dikkatlice ekleyin (sıçrayabilir!) ve karıştırarak şeker tamamen eriyene kadar kaynatın. nSıcak şerbeti bir tepsiye dizdiğiniz etimeklerin üzerine gezdirin.
- Kremayı pişirin: Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirin. nOcaktan alınca tereyağı ve vanilini ekleyip karıştırın.
- Tatlıyı birleştirin: Hazırladığınız sıcak kremayı, şerbetle ıslanmış etimeklerin üzerine dökün ve spatula ile düzeltin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın, en az 2 saat soğutun.
- Üzeri için: Krem şantiyi sütle hazırlayıp soğuyan tatlının üzerine yayın. Hindistan cevizi, fıstık veya cevizle süsleyin.