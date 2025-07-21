Pratik ve lezzetli: Şıllık tarifi

Şanlıurfa’nın yerel mutfağında önemli yere sahip olan “Şıllık Tatlısı”, hem hikayesi hem de lezzetiyle dikkat çeker. Adı her ne kadar mahcup bir gülümsemeye neden olsa da, yörenin kültürel dokusunda bu tatlıyı kadınlar yerine erkekler yüksek sesle sipariş ederdi.
ŞILLIK TATLISI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 adet yumurta
- Bir tutam tuz
- Pişirmek için çok az sıvı yağ
İç harcı:
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
Şerbeti için:
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- 2-3 damla limon suyu
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı Antep fıstığı (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu kaynatın. 5-6 dakika sonra limon suyunu ekleyin, bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Hamur için: Un, süt, yumurta ve tuzu bir kasede pürüzsüz olana kadar çırpın. Krepten biraz daha akışkan bir kıvamda olmalı.
- Pişirme: Tavayı hafifçe yağlayıp fazla yağı peçeteyle alın. Hazırladığınız harçtan bir kepçe döküp her iki tarafı hafifçe renk alıncaya kadar pişirin. Tüm harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
- İç harç: Her pişen yufkanın içine bolca ceviz serpin ve sıkıca rulo şeklinde sarın.
- Şerbetleme: Tatlıları servis tabağına dizin. Soğuyan şerbeti ılık tatlıların üzerine gezdirin.
- Son dokunuş: Tereyağını eritip hafif kızdırın, tatlının üzerine gezdirin. Dilerseniz Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.