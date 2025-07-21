Pratik ve lezzetli: Şıllık tarifi

Şanlıurfa’nın yerel mutfağında önemli yere sahip olan “Şıllık Tatlısı”, hem hikayesi hem de lezzetiyle dikkat çeker. Adı her ne kadar mahcup bir gülümsemeye neden olsa da, yörenin kültürel dokusunda bu tatlıyı kadınlar yerine erkekler yüksek sesle sipariş ederdi.

ŞILLIK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

Bir tutam tuz

Pişirmek için çok az sıvı yağ

İç harcı:

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbeti için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı Antep fıstığı (isteğe bağlı)

Yapılışı