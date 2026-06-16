Pratik ve lezzetli: Tam kıvamında ıslak kek

Mutfak literatüründe ıslak kek, sıradan soslu keklerden "sosunun pişirilme tekniği" ile ayrılır. Çiğ yumurtalı harcın sosa ayrılması yöntemi yerine, sosun ayrı olarak ocakta kaynatılması hem hijyen açısından hem de lezzet dengesi açısından daha doğru bir yaklaşımdır. Kekin fırından çıktıktan sonra sosu bir sünger gibi çekebilmesi için gözenekli bir yapıda olması gerekir. Doğru sıcaklık ve zamanlama yönetimiyle hazırlanan bu tarif, içi tamamen ıslak kalırken hamurlaşmayan dengeli bir kıvam sunar.

ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek Tabanı İçin:

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı kaliteli kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Bir çimdik tuz

Yoğun Islatma Sosu İçin:

1.5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı