Pratik ve lezzetli: Tam kıvamında ıslak kek

Mutfak literatüründe ıslak kek, sıradan soslu keklerden "sosunun pişirilme tekniği" ile ayrılır. Çiğ yumurtalı harcın sosa ayrılması yöntemi yerine, sosun ayrı olarak ocakta kaynatılması hem hijyen açısından hem de lezzet dengesi açısından daha doğru bir yaklaşımdır. Kekin fırından çıktıktan sonra sosu bir sünger gibi çekebilmesi için gözenekli bir yapıda olması gerekir. Doğru sıcaklık ve zamanlama yönetimiyle hazırlanan bu tarif, içi tamamen ıslak kalırken hamurlaşmayan dengeli bir kıvam sunar.
ISLAK KEK TARİFİ
Malzemeler
Kek Tabanı İçin:
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı kaliteli kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Bir çimdik tuz
Yoğun Islatma Sosu İçin:
- 1.5 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı kakao
Yapılışı
- Derin bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki yumurtaları ve toz şekeri alın. Mikserin yüksek devrinde, karışım beyazlaşıp köpük köpük olana kadar en az 4-5 dakika çırpın. Şekerin tamamen erimesi kekin kabarması için önemlidir.
- Sütü ve sıvı yağı ekleyip mikserin en düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar kısa bir süre çırpın.
- Unu, kakaoyu, kabartma tozunu, vanilyayı ve bir çimdik tuzu eleyerek harca ilave edin. Bu aşamadan sonra mikseri bırakıp bir spatula yardımıyla, hamuru alttan üste doğru nazikçe altüst ederek homojen bir kıvama getirin.
- Yağlanmış kare veya dikdörtgen bir borcama harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst fan sız ayar), yaklaşık 30-35 dakika pişirin. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmayın. Kürdan testi temiz çıktığında keki fırından alın.
- Kek fırındayken sos malzemelerini (süt, şeker, sıvı yağ ve kakao) küçük bir sos tenceresine alın. Çırpıcıyla karıştırarak orta ateşte kaynama noktasına getirin. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 1-2 dakika tıkırdatıp ocaktan alın.
- Fırından çıkan sıcak kekin ilk buharının geçmesi için 5 dakika bekleyin. Keki bıçakla istediğiniz boyutlarda dilimleyin ve üzerini bir kürdan yardımıyla hafifçe delin. Sıcak kekin üzerine, ocaktan aldığınız sıcak sosu her yerine eşit gelecek şekilde cömertçe gezdirin.