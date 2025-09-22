Pratik ve lezzetli tarif: Ev yapımı kışlık domates sosu

Domates, mutfakların vazgeçilmez malzemelerinden biridir ve kış aylarında taze bulmak zorlaşabilir. Bu nedenle evde hazırlayacağınız konserve domates sosu, hem yemeklerinize yoğun lezzet katacak hem de sağlıklı bir seçenek sunacaktır. Ev yapımı sos, içinde katkı maddesi bulunmadığı için sofralarınıza güvenle taşınabilir. Ayrıca, kavanozlayarak sakladığınızda yıl boyunca spagetti, makarna, sebze yemekleri ve et yemeklerinde pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. İşte ev yapımı kışlık domates sosu tarifi...

Malzemeler

5 kg olgun domates

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

1-2 tatlı kaşığı tuz (damak tadına göre)

1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı, domatesin asidini dengelemek için)

3-4 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Taze fesleğen, kekik veya defne yaprağı (isteğe bağlı)

Yapılışı

Domatesleri yıkayın, kabuklarını soyun (isterseniz kabuklarını kaynar suya batırıp kolayca soyabilirsiniz) ve iri parçalar halinde doğrayın. Doğranmış domatesleri geniş bir tencereye alın, üzerine tuz ve şekeri ekleyin. Orta ateşte, ara ara karıştırarak 30-40 dakika kadar pişirin. Domatesler iyice yumuşayıp su saldığında, karışımı pürüzsüz bir kıvama getirmek için blender veya el blenderı kullanabilirsiniz. Püre haline gelen domatesleri tekrar tencereye alın, kısık ateşte 20-30 dakika daha kaynatın. İsteğe bağlı olarak zeytinyağı, sarımsak ve baharatları ekleyin. Cam kavanozları kaynar suyla sterilize edin. Sosu sıcak şekilde kavanozlara doldurun, kapağını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirerek soğumaya bırakın, böylece vakum oluşur ve sos uzun süre bozulmadan saklanır.

Püf Noktaları