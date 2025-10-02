Pratik ve lezzetli: Zeytinyağlı barbunya tarifi

Türk mutfağının klasiklerinden zeytinyağlı barbunya, protein ve lif açısından zengin yapısıyla hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek. Özellikle yaz aylarında soğuk servis edilerek sofralara ferahlık katan bu tarif, ekmek banmaya doyulmayacak kadar lezzetli bir seçenek. İşte kolay malzemelerle hazırlayabileceğiniz nefis barbunya yemeği…

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ

Malzemeler

500 gr taze barbunya (ayıklanmış)

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

1 adet patates

3 diş sarımsak

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı su

Yapılışı