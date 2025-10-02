Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pratik ve lezzetli: Zeytinyağlı barbunya tarifi

2.10.2025 10:46:00
2.10.2025 10:46:00
Hem sağlıklı hem de besleyici olan zeytinyağlı barbunya, yaz-kış sofraların vazgeçilmezlerinden. Soğuk servis edilen bu geleneksel lezzet, özellikle hafif öğün arayanlar için ideal bir seçenek. İşte adım adım zeytinyağlı barbunya tarifi…

Türk mutfağının klasiklerinden zeytinyağlı barbunya, protein ve lif açısından zengin yapısıyla hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek. Özellikle yaz aylarında soğuk servis edilerek sofralara ferahlık katan bu tarif, ekmek banmaya doyulmayacak kadar lezzetli bir seçenek. İşte kolay malzemelerle hazırlayabileceğiniz nefis barbunya yemeği…

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gr taze barbunya (ayıklanmış)
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 3 diş sarımsak
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 su bardağı su

Yapılışı

  1. Barbunyayı haşlayıp süzün.
  2. Tencereye zeytinyağını alın, yemeklik doğranmış soğan ve sarımsakları kavurun.
  3. Küp doğranmış havuç ve patatesi ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
  4. Salça ve rendelenmiş domatesi ilave edin, karıştırın.
  5. Haşlanmış barbunyayı, suyu, tuz ve şekeri ekleyin.
  6. Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
  7. Ilındıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirerek soğuk servis yapın.
