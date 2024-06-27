Tam kıvamında ve leziz! Un helvası tarifi
Pratikliğiyle ve hiç beklenmeden gelen misafirlerin heyecanıyla yapılacak en güzel tatlılardan biri un helvasıdır. İşte, Un helvası tarifi...
Pratik ve leziz bir tatlı hazırlamak isteyen yurttaşlar, un helvası tarifini araştırıyor. İşte, Un helvası tarifi...
UN HELVASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 125 gr tereyağı
- 1, 5 su bardağı şeker (daha az şekerli sevenler miktarı azaltabilirler)
- 1, 5 su bardağı süt veya su
- Arzuya göre bir avuç ceviz içi
Yapılış
- Bir tencerenin içerisinde su ve şekeri eriyene kadar güzelce karıştırın. Hafif sıcak hale gelince ocaktan alın.
- Tabanı kalın, yanmaz yapışmaz bir tavaya 170 gram (12 yemek kaşığı) tereyağını alın ve eritin.
- Ardından üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.
- İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın.
- Kavurdukça rengi dönecek ve sıvı halde bir kıvam alacaktır. Kavurma işlemi 10-15 dakika kadar sürebilir. Bu işlemi orta ateşte yapın.
- Kıvama gelince şerbetini de verin. Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın.
- Öteki yandan da güzelce karıştırın. Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır.
- Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir.
- Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça katılaşacaktır kıvamı. Tam soğumadan şekil vermeniz daha kolay olur. Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini ceviz ya da farklı yemişlerle süsleyin. Un helvanız servise hazır! Afiyetler olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- Koray Aydın istifa etti! İşte açıklama metni
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Türk avukat, TESLA’ya dava açıyor
- Thomas Chory'den skandal sözler!
- Acun Ilıcalı'nın şirketi borçlanmaya gidiyor
- Temassız işlem limitinde değişiklik