Tam kıvamında ve leziz! Un helvası tarifi

Pratikliğiyle ve hiç beklenmeden gelen misafirlerin heyecanıyla yapılacak en güzel tatlılardan biri un helvasıdır. İşte, Un helvası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 19:49
Tam kıvamında ve leziz! Un helvası tarifi
Abone Ol google-news

Pratik ve leziz bir tatlı hazırlamak isteyen yurttaşlar, un helvası tarifini araştırıyor. İşte, Un helvası tarifi...

UN HELVASI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı un
  • 125 gr tereyağı
  • 1, 5 su bardağı şeker (daha az şekerli sevenler miktarı azaltabilirler)
  • 1, 5 su bardağı süt veya su
  • Arzuya göre bir avuç ceviz içi

Yapılış

  1. Bir tencerenin içerisinde su ve şekeri eriyene kadar güzelce karıştırın. Hafif sıcak hale gelince ocaktan alın.
  2. Tabanı kalın, yanmaz yapışmaz bir tavaya 170 gram (12 yemek kaşığı) tereyağını alın ve eritin.
  3. Ardından üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin.
  4. İlave ettiğiniz unu kavurmaya başlayın.
  5. Kavurdukça rengi dönecek ve sıvı halde bir kıvam alacaktır. Kavurma işlemi 10-15 dakika kadar sürebilir. Bu işlemi orta ateşte yapın.
  6. Kıvama gelince şerbetini de verin. Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın.
  7. Öteki yandan da güzelce karıştırın. Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır.
  8. Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir.
  9. Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça katılaşacaktır kıvamı. Tam soğumadan şekil vermeniz daha kolay olur. Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini ceviz ya da farklı yemişlerle süsleyin. Un helvanız servise hazır! Afiyetler olsun!

un helvası haberleri tatlı haberleri tarif haberleri

İlgili Haberler

Her öğün tüketebileceğiniz tok tutan lezzet: Çıtır nohut salatası tarifi...

Her öğün tüketebileceğiniz tok tutan lezzet: Çıtır nohut salatası tarifi...
15 dakikada 5 çayına hazır... Şeftalili kek tarifi!

15 dakikada 5 çayına hazır... Şeftalili kek tarifi!
Enfes bazlama tarifi...

Enfes bazlama tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler