Pratik ve sağlıklı kahvaltılık önerisi! Domatesli omlet tarifi
Bu tarif, domatesin ferahlığı ve yumurtanın protein zenginliğini bir araya getiren nefis bir omlet tarifini adım adım anlatıyor. Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu tarif, kahvaltı sofralarınıza lezzet katmak için mükemmel bir seçenek!
Domatesli omlet, basit ama lezzetli bir tarif olmasıyla öne çıkar ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Domatesin ferahlatıcı tadı, yumurtanın sağlıklı proteinleriyle birleşerek doyurucu bir yemeğe dönüşür. Bu tarif, hem pratik hem de besleyici olmasıyla herkesin favorisi haline gelmiştir. İşte size, sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı alternatifi arayanlar için mükemmel bir domatesli omlet tarifi!
DOMATESLİ OMLET TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 adet domates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı kaşar peyniri
- 2 yemek kaşığı beyaz peynir
- Maydanoz
Yapılış
- Domatesli omlet için öncelikle domatesin kabuklarını soyalım ve küçük küpler halinde doğrayalım.
- Ocağa aldığımız tavaya tereyağını alalım ve eritelim.
- Yağ eridikten sonra doğradığımız domatesleri ekleyerek tahta bir kaşık veya spatula ile karıştırarak domatesler suyunu çekinceye kadar pişirelim.
- Yumurtaları uygun bir kase içerisine kıralım. Üzerine tuz ekleyerek çırpma teli ile yumurtaları güzelce çırpalım.
- Çırptığımız yumurtaları domateslerin üzerine gezdirelim.
- Küçük küçük doğradığımız peynirleri de yumurtanın üzerine serpiştirelim.
- Son olarak rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirdikten sonra omletimizi 1-2 dakika kadar pişmeye bırakalım.
- Üzerine birazda maydanoz serpiştirdiğimiz omletimiz servise hazır.
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