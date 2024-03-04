Pratik ve sağlıklı kahvaltılık önerisi! Domatesli omlet tarifi

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:43

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:43

Domatesli omlet, basit ama lezzetli bir tarif olmasıyla öne çıkar ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Domatesin ferahlatıcı tadı, yumurtanın sağlıklı proteinleriyle birleşerek doyurucu bir yemeğe dönüşür. Bu tarif, hem pratik hem de besleyici olmasıyla herkesin favorisi haline gelmiştir. İşte size, sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı alternatifi arayanlar için mükemmel bir domatesli omlet tarifi!

DOMATESLİ OMLET TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay bardağı kaşar peyniri

2 yemek kaşığı beyaz peynir

Maydanoz

Yapılış