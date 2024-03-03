Lezzetinin sırrı pratikliğinde saklı: İşte 4 malzeme ile ağızda dağılan nefis Balayı Kurabiyesi tarifi...
Balayı kurabiyesi, özel günlerinizi tatlandıracak, hem göze hem damağa hitap eden şık bir kurabiye tarifidir. İster ikram etmek için ister sevdiklerinize özel bir hediye olarak hazırlayın, bu kurabiyeler her zaman büyük beğeni topluyor. Özel tarifinin yanı sıra, adıyla da anlam yüklü bir lezzet deneyimi sunar.
Tatlı ve hafif atıştırmalıklar arayanlar için mükemmel bir tercih olan Balayı Kurabiyesi, damakları eritecek lezzetiyle dikkat çekiyor.Evdeki malzemelerle yapılan bu harika kurabiyenin hazırlık süresi oldukça kısadır. Kısa bir süre sonra mutfak, enfes bir tada ve mis gibi bir kokuya sahne oluyor. Peki lezzetinin sırrı pratikliğinde saklı olan bu kurabiye nasıl yapılır? İşte 4 malzeme ile ağızda dağılan nefis Balayı Kurabiyesi tarifi...
BALAYI KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı fındık (rondodan incecik geçirilmiş)
1 çay bardağı sıvı yağ (büyük çay bardağı: 110 cc)
1/2 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı (tepeleme) un
BALAYI KURABİYESİ YAPILIŞI
Fırınınızı 150 dereceye ayarlayın.Bütün olan fındıkları neredeyse sıvı hale gelecek kadar rondodan geçirin ve geniş bir karıştırma kasesine aktarın.
Fındıkların üzerine sıvı yağ ve pudra şekerini ekleyip karıştırın.
Tepeleme doldurduğunuz 1 su bardağı unu da üzerine ekledikten sonra yoğurmaya başlayın.
Yumuşak ama toparlanmış bir hamur elde edeceksiniz.
Dondurma kaşığıyla hamurdan parçalar alın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin.
Önceden ısıtmış olduğunuz 150 dereceye ayarlı fırında 10 dakika pişirin ve fırın kapalıyken kurabiyeleri 4 dakika daha fırında bekletin.
Fırından çıkardığınız kurabiyeleri oda ısısına geldikten sonra sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin.
Afiyet olsun!
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